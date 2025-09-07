Secciones electorales 2025: cómo están divididas y qué cargos se renuevan en las legislativas de la Provincia de Buenos Aires

Para este proceso, los municipios están agrupados en ocho secciones electorales, que determinan qué cargos se ponen en juego en cada zona. En estas elecciones, los bonaerenses deberán elegir senadores o diputados provinciales, además de concejales y consejeros escolares según corresponda en cada distrito.

Elecciones en la provincia de Buenos Aires. Foto: NA (Cristina Sille).

Este domingo 7 de septiembre, los bonaerenses acudirán a las urnas para participar de las elecciones legislativas, en las que se renovarán bancas en la Legislatura provincial, además de cargos municipales en concejos deliberantes y consejos escolares.

La provincia de Buenos Aires, el distrito electoral más grande del país, está organizada en ocho secciones electorales que determinan qué tipo de cargos se renuevan en cada área. Estas divisiones permiten distribuir de manera equilibrada la representación legislativa, atendiendo a la densidad poblacional de cada región.

Elecciones legislativas. Foto: NA

Primera Sección Electoral

La Primera Sección Electoral, que abarca 24 municipios del conurbano norte y oeste, es una de las más pobladas, con alrededor de 4,6 millones de personas habilitadas para votar. Allí se elegirán 8 senadores provinciales. Está compuesta por:

Campana. Escobar. General Las Heras. General Rodríguez. General San Martín. Hurlingham. Ituzaingó. José C. Paz. Luján. Malvinas Argentinas. Marcos Paz. Mercedes. Merlo. Moreno. Morón. Navarro. Pilar. San Fernando. San Isidro. San Miguel. Suipacha. Tigre. Tres de Febrero. Vicente López.

Primera sección electoral de la Provincia de Buenos Aires.

Segunda Sección Electoral

La Segunda Sección, conformada por 15 municipios del norte bonaerense, reúne unos 600.000 electores. En septiembre se votará para designar 11 diputados provinciales. Está compuesta por:

Arrecifes. Baradero. Capitán Sarmiento. Carmen de Areco. Colón. Exaltación de la Cruz. Pergamino. Ramallo. Rojas. Salto. San Andrés de Giles. San Antonio de Areco. San Nicolás. San Pedro. Zárate.

Segunda sección electoral de la Provincia de Buenos Aires.

Tercera Sección Electoral

La Tercera Sección, ubicada en la zona sur del conurbano, agrupa 19 partidos y cuenta con un padrón cercano a los 5 millones de ciudadanos, el mayor de la provincia. Allí estarán en juego 18 bancas de diputados provinciales. Está compuesta por:

Almirante Brown. Avellaneda. Berazategui. Berisso. Brandsen. Cañuelas. Ensenada. Esteban Echeverría. Ezeiza. Florencio Varela. La Matanza. Lanús. Lobos. Lomas de Zamora. Magdalena. Presidente Perón. Punta Indio. Quilmes. San Vicente.

Tercera sección electoral de la Provincia de Buenos Aires.

Cuarta Sección Electoral

La Cuarta Sección, de perfil más rural, incluye 19 municipios del noroeste bonaerense y suma unos 520.000 electores. En esta ocasión, deberán elegir 7 senadores. Está compuesta por:

Alberti. Bragado. Carlos Casares. Carlos Tejedor. Chacabuco. Chivilcoy. Florentino Ameghino. General Arenales. General Pinto. General Viamonte. General Villegas. Hipólito Yrigoyen. Junín. Leandro N. Alem. Lincoln. Nueve de Julio. Pehuajó. Rivadavia. Trenque Lauquen.

Cuarta sección electoral de la Provincia de Buenos Aires.

Quinta Sección Electoral

La Quinta Sección, integrada por 27 municipios de la costa atlántica y el centro de la provincia, cuenta con más de 1,2 millones de votantes habilitados. Está compuesta por:

Ayacucho. Balcarce. Castelli. Chascomús. Dolores. General Alvarado. General Belgrano. General Guido. General Lavalle. General Madariaga. General Paz. General Pueyrredón. La Costa. Las Flores. Lezama. Lobería. Maipú. Mar Chiquita. Monte. Necochea. Pila. Pinamar. Rauch. San Cayetano. Tandil. Tordillo. Villa Gesell.

Quinta sección electoral de la Provincia de Buenos Aires.

Sexta Sección Electoral

La Sexta Sección, que comprende 27 municipios del sur bonaerense, reúne más de 600.000 electores y renovará 11 diputados provinciales. Está compuesta por:

Adolfo Alsina. Adolfo Gonzales Chaves. Bahía Blanca. Benito Juárez. Coronel Dorrego. Coronel Pringles. Coronel Rosales. Coronel Suárez. Daireaux. Guaminí. General Lamadrid. Laprida. Monte Hermoso. Patagones. Pellegrini. Puan. Saavedra. Salliqueló. Tres Arroyos. Tres Lomas. Tornquist. Villarino.

Sexta sección electoral de la Provincia de Buenos Aires. Foto: Agostina Capuccio / Canal 26

Séptima Sección Electoral

La Séptima Sección, compuesta por 8 municipios del centro bonaerense, tiene alrededor de 300.000 votantes habilitados y elegirá 3 senadores. Está compuesta por:

Azul. Bolívar. Olavarría. Roque Pérez. Saladillo. Veinticinco de Mayo. Tapalqué. General Alvear.

Séptima sección electoral de la Provincia de Buenos Aires.

Octava Sección Electoral

Finalmente, la Octava Sección Electoral, conocida como la sección capital, corresponde únicamente al municipio de La Plata. Allí se pondrán en juego 6 bancas de diputados provinciales.

Octava sección electoral de la Provincia de Buenos Aires.

De esta manera, cada región de la provincia de Buenos Aires tendrá un papel clave en la conformación de la Legislatura provincial y en la definición de autoridades locales, en unas elecciones que se anticipan determinantes para el escenario político de cara a los próximos años.