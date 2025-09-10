Javier Milei hablará en cadena nacional el próximo lunes para presentar el Presupuesto 2026

El presidente de la Nación se dirigirá a la población el lunes 15 de septiembre desde las 21.

Cadena Nacional del Presidente Javier Milei. Foto: Captura de X/ @OPRArgentina

En una semana más que movida para el Gobierno, Javier Milei hablará en Cadena Nacional el próximo lunes 15 de septiembre a las 21. Así lo anunció Manuel Adorni, vocero presidencial, quien mencionó que la palabra del presidente se dará en el marco de la presentación del Presupuesto 2026.

“El próximo lunes 15 de Septiembre a las 21 horas el Presidente de la Nación hablará en Cadena Nacional en el marco de la presentación del Presupuesto 2026”, detalló el funcionario en sus redes sociales.

El Presupuesto 2026 resulta un hecho fundamental para el Gobierno, en especial después de una serie de derrotas en el Congreso y la caída en las elecciones legislativas de Buenos Aires por una diferencia de 13 puntos.

La Agencia Noticias Argentinas indicó que Javier Milei buscará entregar certezas acerca del camino económico de su Gobierno, así como profundizar en los lineamientos de su política de ajuste y control del gasto público.

Javier Milei en el búnker de LLA. Foto: NA

La Cadena Nacional permitirá al mandatario dirigirse directamente a la ciudadanía para explicar los detalles y fundamentos de su propuesta económica, en un contexto donde el debate sobre las cuentas públicas cobra especial relevancia.

La mesa política del Gobierno tras su primera reunión: “La Libertad Avanza o Argentina retrocede”

El presidente Javier Milei sostuvo que “La Libertad Avanza o Argentina retrocede”, luego de haber encabezado la reunión de la mesa política nacional puesta en marcha tras el revés electoral en la provincia de Buenos Aires.

El mandatario escribió esa frase en su cuenta de X junto a una foto de la reunión con Karina Milei, Santiago Caputo, Guillermo Francos, Patricia Bullrich, Martín Menem y Manuel Adorni.

Javier Milei canceló su viaje a España y no asistirá al encuentro de la ultraderecha europea Foto: Presidencia

LLA indicó en un comunicado Milei “lideró la nueva Mesa Política Nacional” para “trabajar para defender el rumbo que venimos construyendo porque es el único que nos puede conducir a la prosperidad”.

“Vamos a poner el cuerpo en defensa de este proyecto y defenderlo con uñas y dientes. Todas las demás recetas ya fracasaron. Sabemos que es difícil, pero este es el único camino posible para salir del pozo en el que nos dejaron”, añadió el partido.

Y reiteró: “Nos metimos en esto para cambiar de raíz este país. Es lo que estamos haciendo y lo que vamos a seguir haciendo, aunque los medios, los políticos, los empresarios, y todos los que quieren detener el cambio nos ataquen”.