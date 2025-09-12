En respuesta a los vetos del Gobierno: toma de la facultad de Filosofía y Letras y paro en el Hospital Garrahan

Este viernes se desarrollan distintas medidas de fuerza tras conocerse los vetos llevados adelante por el Gobierno tras la aprobación de una serie de leyes en el Congreso.

Hospital Garrahan

El Gobierno avanzó con vetos a leyes que fueron aprobadas en el Congreso, entre las que aparecen la de financiamiento universitario y la emergencia en pediátrica. En este marco, hubo dos respuestas de estos sectores: toma de la facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires y paro en el Hospital Garrahan.

Toma en la facultad de Filosofía y Letras de la UBA

Por un lado, los estudiantes de la facultad mencionada acordaron en las últimas horas del jueves tomar la institución a través de una asamblea. Además, se llevó adelante una vigilia que culminó a las 8, en el marco del paro que tiene lugar este viernes en las universidades.

Toma en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Foto: X

“Declaramos un estado de asamblea permanente contra los vetos y una vigilia hasta las 8 para acompañar el paro no docente. También convocamos al ruidazo nacional el viernes 12 de septiembre a las 20 convocado por los trabajadores del Hospital Garrahan bajo la consigna de que, junto con la universidad, no se veta”, mencionó Luca Bonfante en declaraciones a La Nación.

La asamblea que decidió la toma también acordó la participación en movilización que se desarrollará desde Congreso hasta Plaza de Mayo.

Paro en el Hospital Garrahan

Por otro lado, los trabajadores del Hospital Garrahan nucleados en la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT) realizan un nuevo paro que comenzó a las 7.00 de este viernes, en rechazo al veto de la Ley de Emergencia Pediátrica.

Hospital Garrahan. Foto: NA/Daniel Vides

La medida de fuerza se decidió luego de que el presidente Javier Milei vetó la Ley de Emergencia Pediátrica y la misma afectará al funcionamiento del centro de salud debido a que todo el equipo médico y no médico del Garrahan se adherirá al cese de actividades y sólo contarán con asistencia en internaciones y guardia.

Además, habrá una asamblea que se realizará a las 13, mientras que también tienen previsto congregarse a las 15:30 para llevar a cabo una marcha desde el Congreso de la Nación y llegar a las 17:00 a la Plaza de Mayo.

La citada norma había sido aprobada por el Congreso que establecía mayores fondos y mejoras salariales para el Hospital Garrahan y otros centros pediátricos del país.