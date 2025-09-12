Milei viaja a Estados Unidos: el secretario del Tesoro le entregará un premio y cenará con Georgieva en una gala

El presidente de la Nación prepara su gira por Estados Unidos, producto de su participación en la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Javier Milei y Scott Bessent. Foto: Captura pantalla

El próximo 23 de septiembre comienza el debate general de alto nivel de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Estados Unidos. Javier Milei dirá presente, donde también aprovechará para recibir el Global Citizen Award del centro de estudios Atlantic Council. El encargo de darle dicho reconocimiento es Scott Bessent, secretario del Tesoro de la gestión de Donald Trump.

Cabe recordar que Bessent otorgó uno de los principales respaldos al presidente desde Washington. “La presidencia de Javier Milei marca una ruptura decisiva respecto del pasado. Yo creo firmemente que el presidente Milei tiene la visión, la voluntad y la capacidad de ejecución para asegurar que este país atraviese una transformación económica”, detalló en su visita a Argentina durante abril.

El Presidente Javier Milei recibió en Casa Rosada al Secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, en Casa Rosada. Foto: Presidencia

La gala del Atlantic Council, que tendrá lugar en el Ziegfeld Ballroom, en la zona del Central Park, también tendrá la presencia de Emmanuel Macron, presidente de Francia, y Gianni Infantino, presidente de FIFA.

El gesto de Bessent resulta un nuevo apoyo para Javier Milei. En este marco, se espera que también esté presente Kristalina Georgieva, directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), ya que fue invitada.

Cabe recordar que tanto Bessent como Georgieva fueron claves para conseguir el acuerdo con el FMI por 20.000 millones de dólares.

Javier Milei hablará en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Su llegada a Estados Unidos se daría el 22 de septiembre, acompañado de Karina Milei y Luis Caputo. Se estima que el canciller Gerardo Werthein también participará de las actividades, aunque viajará antes.