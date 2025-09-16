Cristina Kirchner cuestionó el discurso de Milei: “¿Tanto lío para terminar diciendo lo mismo que Macri?"

Tras la cadena nacional del presidente, la exmandataria acudió a sus redes sociales para cruzar sus dichos.

Cristina Kirchner en el balcón de su casa de Constitución. Foto: NA/DAMIAN DOPACIO

Cristina Fernández de Kirchner respondió este martes al discurso realizado por Javier Milei, en donde presentó el Presupuesto 2026 y mencionó que “lo peor ya pasó”. A través de sus redes sociales, recordó que utilizó las mismas palabras que Mauricio Macri en 2018.

“Ay Milei… ¿En serio que lo peor ya pasó? Daaaale! ¿Tanto lío para terminar diciendo lo mismo que Macri en el 2018 cuando, en realidad, lo peor empezaba y tuvo que llamar al FMI para devolverle los dólares a los que estuvieron haciendo carry trade desde el 2016?...“, escribió la expresidenta de la Nación.

Y siguió en su publicación contra Milei y Caputo: “Es todo tan igual… que el mismo que manejaba las finanzas y el endeudamiento en el gobierno de Macri, hoy es tu Ministro de Economía… si, el inefable Toto Caputo, ex jefe de trading para América Latina del JP Morgan Chase… ¡Bingo hermano!“.

“Tu “equilibrio” en las cuentas, “economista experto en crecimiento con o sin dinero”, es en base a endeudamiento en dólares y emisión monetaria presente y futura; con tasas de interés y futuros impagables que revientan la actividad económica. Una verdadera bomba de tiempo, el tic tac ya puedo escucharlo desde San José 1111“, detalló sobre el panorama económico.

Cristina Fernández de Kirchner Foto: NA

En relación al escándalo de posibles coimas dentro del Gobierno, Cristina Kirchner remarcó: “Muchos ya entendieron que, en realidad, la motosierra era para ellos… para sus puestos de trabajo, sus salarios, sus jubilaciones, sus medicamentos, su comida… mientras las comisiones eran para tu círculo cercano y los cargos para lo peor de la casta más rancia… la que juraste combatir y ahora aplaude en primera fila".

“Estás a tiempo… Por lo pronto ya cambiaste el tono y la forma (que no es menor)… pero ojo que el problema no es sólo una cuestión de formas, sino de fondo. Acordate lo que te dije de los dogmas y los prejuicios el día que te tomé juramento como Presidente”, recordó en su publicación, en referencia a su asunción presidencial.

Javier Milei, presidente de Argentina. Foto: Gobierno de la Nación.

Para cerrar, dejó a modo de “consejo” su visión de la situación: “Haceme caso… largá los libritos de la Escuela Austríaca, que la Argentina necesita una política económica realista que contemple los verdaderos intereses del país y de su pueblo".