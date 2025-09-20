Cristina Kichner volvió a criticar la política económica del Gobierno de Javier Milei: “¡Qué olor a default!"

La ex presidenta denunció que financia la fuga de capitales y se burló de las coimas de Karina. “Te fumaste más de mil millones de dólares en dos días”, afirmó.

Cristina Kirchner en su casa de Constitución. Foto: NA

Cristina Kirchner volvió a postear un mensaje en sus redes sociales contra Javier Milei y su plan económico, advirtiendo sobre un inminente colapso.

Con un tono irónico y beligerante, la ex mandataria encabezó su mensaje con una frase lapidaria: “¡Che Milei! ¡Que olor a default!...”.

Cristina acusó al Gobierno de malgastar las reservas para sostener el tipo de cambio: “TE FUMASTE MÁS DE MIL MILLONES DE DÓLARES EN APENAS DOS DÍAS”.

La expresidenta afirmó que, lejos de defender el peso, el oficialismo está “financiando la fuga a dólar barato” con deuda del FMI, el Banco Mundial y el BID, y alertó sobre un nuevo pedido de préstamo a Estados Unidos: “¡Pará hermano, que vamos a volar por los aires!”.

La ex mandataria apuntó directamente contra el ministro de Economía, a quien acusó de repetir las políticas de la gestión de Mauricio Macri. Se burló de la promesa de “vender hasta el último dólar en el techo de la banda”, asegurando que la única banda que existe es “LA BANDA DEL CARRY TRADE’ DEL TOTO CAPUTO que, por segunda vez, se están llevando puesto el país”.

Además, señaló a Federico Sturzenegger como “partícipe necesario del endeudamiento y vaciamiento financiero del país” en tres ocasiones, y dijo que Caputo “logró hacer exactamente el mismo desastre, dos veces, y en tan sólo siete años”.

Luis Caputo y Javier Milei. Foto: NA

La exmandataria también se refirió al escándalo de corrupción en la ANDIS y a la defensa del Presidente sobre los audios filtrados de Diego Spagnuolo: “¿Che Milei… es cierto que ayer en Córdoba, dijiste que las confesiones grabadas de tu ¿ex amigo? ¿ex abogado?, ‘son audios de peluquería e inteligencia artificial’? Daaaaaale!!!”.

Finalmente, cerró con una chicana directa a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, por la acusación de coimas del 3%. Inventando una canción, escribió: “Lo de tu hermana cobrando coimas del 3% de los remedios a los discapacitados es un auténtico hit musical internacional… ‘Alta coimeraaaaa… Karina es alta coimeraaaaa…’ ¿No lo escuchaste?”.