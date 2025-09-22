El FMI destacó el apoyo de EEUU a la Argentina: “Subraya el papel de los socios en la promoción de políticas de estabilización”

“Acogemos con satisfacción la declaración de apoyo del secretario Scott Bessent a Argentina”, señaló la directora Gerente del organismo, Kirstalina Georgieva.

Javier Milei junto a Kristalina Georgieva, titular del FMI. Foto: NA

El Fondo Monetario Internacional (FMI) celebró el respaldo que el Gobierno de Estados Unidos manifestó este lunes a la Argentina.

En un mensaje en sus redes sociales, la jefa del FMI afirmó que “esto subraya el papel crucial de los socios en la promoción de políticas sólidas de estabilización y crecimiento en beneficio del pueblo argentino”.

En horas de la mañana, Bessent expresó la voluntad del gobierno de Estados Unidos de ayudar financieramente al país.

El apoyo de Estados Unidos

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, afirmó este lunes que la Argentina es un “aliado sistémicamente importante” para Washington en América Latina y aseguró que el organismo “hará lo necesario, dentro de su mandato, para apoyar al país”.

A través de una serie de mensajes publicados en la red X, Bessent sostuvo que “todas las opciones para la estabilización están sobre la mesa”, entre ellas líneas de swap, compras directas de divisas y adquisición de deuda soberana en dólares mediante el Fondo de Estabilización de Cambio del Tesoro.

Mensaje del gobierno de Estados Unidos 1. Foto: X.

El funcionario destacó además que las oportunidades para la inversión privada “siguen siendo amplias” y remarcó que “Argentina volverá a ser grande”, un mensaje que respondió el ministro de Economía, Luis Caputo: “Gracias Secretario Scott Besent por su invaluable apoyo y compromiso para ayudarnos a hacer grande a Argentina nuevamente!”.

En ese marco, reiteró su confianza en la agenda de disciplina fiscal y reformas pro-crecimiento impulsada por el presidente Javier Milei, a la que calificó como “necesaria para romper con la larga historia de declive del país”.