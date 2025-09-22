Javier Milei reprogramó su viaje a Estados Unidos a último momento: la nueva agenda del presidente

Día por día, las distintas actividades que tiene planeadas el mandatario argentino en tierras norteamericanas, a pesar de la reprogramación en el vuelo.

Javier Milei, presidente de la República Argentina. Foto: REUTERS

El presidente de la República Argentina, Javier Milei, tenía previsto volar este domingo a Estados Unidos, donde busca reunirse con su par estadounidense Donald Trump y llevar adelante encuentros con distintas personalidades de la política y la economía global, pero el viaje fue reprogramado a último momento.

Ahora, el mandatario argentino volará este lunes rumbo a la ciudad de Nueva York, donde también se encontrará con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.

Javier Milei y Donald Trump. Foto: @WhiteHouse

Milei tenía planeado emprender junto a su núcleo duro de ministros un viaje de cinco días al país gobernado por su aliado estratégico, Trump, con quien mantendrá una reunión bilateral. Sin embargo, ahora serán cuatro jornadas dado que el vuelo ahora está previsto para que salga entre las 18 y las 21 horas del lunes.

De este modo, aún se desconoce si el encuentro con la directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, también cambiará de día: como parte de la búsqueda de oxígeno en el país del norte, se esperaba que Milei se reuniera con ella, acompañado de su canciller, Gerardo Werthein; el ministro de Economía, Luis Caputo; la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; y el secretario de Comunicación y Medios, Manuel Adorni.

Luis Caputo y Kristalina Georgieva en el FMI Foto: NA

El viaje coincide con el anuncio de negociaciones avanzadas con el Tesoro de ese país por un nuevo préstamo para Argentina, después de que el Banco Central de Argentina vendiera 1.110 millones de dólares en tan solo tres jornadas, para intentar contener la devaluación del peso, que se depreció un 10% en lo que va del mes frente al dólar estadounidense.

La agenda de Javier Milei en su viaje a Estados Unidos

Los planes pensados para el lunes 22 de septiembre deberán ser reprogramados luego de que se descartara la posibilidad de volar desde Buenos Aires el domingo 21 a las 23.

Los horarios están expresados en hora argentina.

Martes 23 de septiembre

10:45 hs - El Presidente Milei asistirá a la intervención del Presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump en el Debate General de la 80º Asamblea General de las Naciones Unidas.

12.45 hs - El Presidente de la Nación tendrá un encuentro bilateral con el Presidente de los Estados Unidos Donald Trump.

20 hs - Participará de una recepción ofrecida por el mandatario norteamericano Donald Trump.

Miércoles 24 de septiembre

12.45 hs - Intervención del Presidente Milei en el Debate General de la Asamblea General de la ONU.

19:55 hs - Participará de la ceremonia de entrega del premio Ciudadano Global 2025 del Atlantic Council. Hará entrega del premio el Secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent.

Jueves 25 de septiembre

16:45 hs - Encuentro con el Primer Ministro israelí, Benjamín Netanyahu. A continuación, asistirá a la ceremonia de entrega del Premio de la organización B’nai B’rith.

19.15 hs - Luego mantendrá un encuentro con el presidente del Congreso Mundial Judío, Donald S. Lauder y el Director del Consejo Judío Latinoamericano, Claudio Epelman.

22 hs - Partida del vuelo especial que llevará al Presidente de regreso a Argentina.

Viernes 26 de septiembre