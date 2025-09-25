Javier Milei recibió un premio del secretario del Tesoro de EE.UU. y volvió a agradecer el respaldo: “Estamos en el camino correcto”

Fue en el marco de la gala Atlantic Council en Nueva York. El presidente recibió el galardón “Ciudadano Global 2025” y agradeció el apoyo de Donald Trump.

Javier Milei en la gala de los Global Citizens Awards. Foto: Casadarosadapyc

El Presidente Javier Milei recibió un premio del secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent, en la gala Atlantic Council en Nueva York.

Javier Milei al recibir el premio Ciudadano Global 2025, de parte del Secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent Foto: Presidencia

El primer mandatario fue reconocido una vez más en el plano internacional y la entrega estuvo a cargo de Bessent, figura clave en las últimas horas para el apoyo que recibió Argentina.

“Se trata de un hito histórico que seguramente traerá beneficio para ambas partes y para el conjunto del continente americano”, expresó Milei tras recibir el reconocimiento.

Esta mañana, Bessent confirmó que está negociando con la Argentina un swap por US$20.000 millones para reforzar las reservas del Banco Central.

“Para el saneamiento de las cuentas públicas tomamos medidas antipáticas en apariencia. Con coraje, esfuerzo y paciencia los argentinos nos están apoyando. Sabemos que estamos en el camino correcto”, agregó el jefe de Estado.

Posteriormente, llegó el turno de agradecer al presidente norteamericano: “Hacer lo correcto por más incómodo que sea es lo que hizo grandes a naciones. Eso es algo que mi amigo Donald Trump ha decidido apoyar”.

“Hoy Argentina tiene un superávit fiscal sostenido por primera vez en 123 años. Los opositores han atacado nuestra gestión porque saben que el momento de destruirnos es ahora”, expresó en el tramo final de su alocución.

En el salón repleto con 65 mesas, con 10 invitados por mesa, estaban presentes también el presidente de Francia, Emannuel Macrón, y el fundador y CEO del fondo de inversión Blackrock, Laurence D. Fink, entre otras figuras de relevancia.

Emanuel Macron (izquierda) y Javier Milei (derecha) en la gala de los Global Citizens Awards. Foto: Casadarosadapyc

Previamente, el presidente compartió una reunión con el CEO de Fiserv, Michael P. Lyons, el directivo de Discovery Capital, Matthew Dell Orfano, y la CEO de CPAC Argentina, Soledad Cedro.