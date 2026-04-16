Desde EEUU, Caputo reafirmó el plan económico del Gobierno con la promesa de la baja de impuestos:

El funcionario viajó a Washington durante las Reuniones de Primavera del Banco Mundial y el FMI. Foto: Cuenta de Twitter @AgendaCAF

En el marco de las Reuniones de Primavera del FMI y el Banco Mundial, la cúpula económica argentina encabezó un encuentro con inversores para detallar los avances del programa financiero. El ministro de Economía, Luis Caputo, y el titular del Banco Central, Santiago Bausili, confirmaron que el plan oficial no sufrirá desviaciones y que el foco está puesto en la recuperación de la competitividad.

Durante su presentación, Caputo enfatizó que la prioridad del Ejecutivo es “reducir lo que llamamos el costo argentino” y precisó que para lograrlo se apuntará a tres ejes. “Bajar impuestos, reducir regulaciones y mejorar la logística”, detalló.

El ministro subrayó el respaldo político obtenido en las urnas para garantizar la continuidad de las medidas. “Esta es la primera vez que tomamos este camino y no nos vamos a mover ni un centímetro de él para continuar con nuestras reformas estructurales. Ahora estamos en una posición mucho mejor porque después de las elecciones de medio término tenemos un Congreso mucho más alineado con nuestras políticas. Así que eso también nos permitirá seguir enviando leyes al Congreso para continuar en este camino de reformas”, insistió.

Santiago Bausili y Luis Caputo. Foto: NA

Además, marcó una diferencia con gestiones previas: “Necesitamos ser más competitivos, pero lo estamos haciendo bajando impuestos, reduciendo regulaciones, mejorando la logística, y no a través de la vieja forma que los políticos solían usar en Argentina, que era mediante mega devaluaciones para ocultar la falta de productividad”, consideró Caputo.

Por su parte, Santiago Bausili destacó la resiliencia del sistema actual. “Tenemos un régimen cambiario que prevalece después de un ataque tan fuerte como el que atravesamos”, afirmó el presidente del Banco Central.

Respecto al reajuste de valores en la economía, sostuvo que en un contexto de estabilidad cambiaria donde los precios relativos todavía se están acomodando "esperamos que este sea un proceso que ya esté llegando a su fin”. Bausili informó también que la acumulación de divisas arrojó resultados positivos: “Estamos cerca de los US$6.000 millones”.

Un punto central de la gira es la obtención de crédito a tasas competitivas. El Banco Mundial confirmó que trabaja en una garantía de hasta US$2.000 millones para refinanciar deuda y atraer capitales. La entidad comunicó que “en las Reuniones de Primavera, el Grupo Banco Mundial reafirmó su sólido apoyo a los esfuerzos de reforma de la Argentina para fortalecer las condiciones para el crecimiento, la inversión y la creación de empleo, incluidas medidas para mejorar las condiciones de financiamiento y reforzar la confianza de los mercados y los inversores”. Según trascendidos, la tasa de interés de este crédito respaldado rondaría el 5%, una cifra sensiblemente menor al costo de mercado actual, dado que el riesgo país aún se mantiene por encima de los 500 puntos.

Confirmado: el FMI aprobó la segunda revisión del acuerdo con Argentina y prepara un desembolso de US$1000 millones

El Fondo Monetario Internacional (FMI) confirmó que Argentina aprobó la segunda revisión del programa que rige desde abril de 2025 tratándose de un paso clave para el esquema de financiamiento internacional. El visto bueno de los equipos técnicos del organismo permitirá que el país se encamine a percibir un desembolso por US$1.000 millones y el gobierno de Javier Milei ya prepara su estrategia económica.

Tras una evaluación exhaustiva del programa vigente, el Fondo Monetario Internacional (FMI) oficializó el respaldo a las metas alcanzadas por el Gobierno. Las autoridades argentinas y el staff del organismo “llegaron a un entendimiento sobre un paquete de políticas sólido y equilibrado, destinado a consolidar la desinflación, la estabilidad externa y el crecimiento, respaldando así el acceso oportuno y sostenible a los mercados”.

El ministro de Economía de la Nación viajó a Washington en el marco del acuerdo del Gobierno con el FMI. Foto: Cuenta de Twitter de Luis Caputo

En este sentido, el Fondo subrayó que “la administración logró la aprobación parlamentaria del Presupuesto 2026 y de legislación crítica orientada a formalizar la tenencia de activos financieros por parte de residentes, incrementar la flexibilidad laboral, ratificar acuerdos comerciales clave y destrabar inversiones en minería”. Según el organismo, hubo una mejora de la gobernabilidad y respaldo legislativo, motivo por el cual se garantizó el rumbo financiero.

Para los auditores, el escenario mostró cambios significativos que impactan en la solvencia del país. “Las compras de divisas del banco central superaron los USD 5.500 millones en lo que va del año”, lo que permitió una mejora en la capacidad del país para ‘gestionar shocks’”, precisó el informe. “La Argentina sigue resistiendo bien los efectos derivados de la guerra en Medio Oriente, dados los avances en sus fundamentos y su condición de exportador neto de energía“, sumaron.