Las reformas económicas estructurales que plantea el oficialismo Foto: NA

El Gobierno tiene en carpeta un plan de reformas y desregulaciones que le pide el Fondo Monetario Internacional (FMI) que repartirán en distintos proyectos de ley para evitar superposiciones en el Congreso y ordenar una serie coordinada de medidas políticas y técnicas que integran reformas fiscales, regulatorias y comerciales.

Mientras que el Ejecutivo avanza con esta serie de proyectos, esperan recibir en el corto plazo los US$1000 millones que debe aprobar el directorio del FMI.

Fondo Monetario Internacional Foto: REUTERS

Los detalles del acuerdo

El primer proyecto detallado en el acuerdo técnico con el FMI es el de la Ley de Administración Financiera que se señala como una reforma estructural y se vincula con el objetivo de blindar las cuentas públicas, según fuentes oficiales.

En este sentido, la Casa Rosada busca rechazar proyectos de ley presupuestarios, exigir que cada uno de ellos señale cómo será su financiamiento y avanzar sobre facultades de reasignación de partidas durante el ejercicio.

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, está elaborando un paquete de medidas centrado en el mercado inmobiliario y de capitales, con el objetivo de ampliar la competencia, facilitar las operaciones económicas y abrir nuevas fuentes de financiamiento privado.

Kristalina Georgieva y Federico Sturzenegger. Foto: X @KGeorgieva

En el Gobierno interpretan que ese bloque se alinea con una de las metas planteadas por el FMI: fortalecer el mercado de capitales local, impulsar la inversión privada y mejorar la productividad en la segunda fase del programa, mientras esperan en el corto plazo el desembolso de US$1000 millones que debe aprobar el directorio; en ese marco, promueven una regulación más flexible, con menos restricciones e instrumentos que profundicen el financiamiento privado, con el objetivo de darle mayor volumen al mercado local, ampliar el acceso al crédito y sostener la estrategia de refinanciar obligaciones sin seguir utilizando reservas.

Otras reformas económicas en puerta

Las reformas del Ejecutivo pendientes son la del Código Aduanero, reforma tributaria integral y reforma previsional. La primera está en carpeta de trabajo con foco en simplificación normativa digitalización de procesos y reducción de discrecionalidad en clasificación arancelaria, valoración y origen de mercaderías.

En cuanto a la reforma tributaria, desde Casa Rosada reconocen no tener un proyecto cerrado aunque mantienen la intención de avanzar con una simplificación del sistema y destacan la disposición positiva sobre la discusión sobre un pacto fiscal con gobernadores para ordenar una negociación más amplia sobre impuestos nacionales, provinciales y municipales.

Reunión de la mesa política del Gobierno. Foto: Presidencia

Por último, la reforma previsional parece quedar fuera de esta etapa más allá de ser requerida por el FMI como requisito.

La mesa política se reunirá el viernes y será determinante para organizar la agenda legislativa del oficialismo. Entre los temas prioritarios figuran el paquete vinculado a la propiedad privada, el Tratado de Cooperación en materia de Patentes, incluido en el marco del acuerdo comercial con Estados Unidos, y los pliegos judiciales, que ya registran avances en el Senado.