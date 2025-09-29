Javier Milei retomó el contacto directo con Mauricio Macri de cara al tramo final de la campaña

El Presidente volvió a dialogar con el líder del PRO quien ya había manifestado hace una semana sus intenciones de acercamiento para con Milei.

Javier Milei y Mauricio Macri. Foto: NA

El presidente Javier Milei retomó su diálogo con el exmandatario y líder del PRO, Mauricio Macri, luego de meses sin hacerlo, al tiempo que se baraja la posibilidad de un reencuentro entre ambos.

La estrategia del oficialismo responde a una necesidad de acercar posiciones de cara a las elecciones legislativas de octubre próximo.

Javier Milei y Mauricio Macri

¿Cómo fue el diálogo entre Milei y Mauricio Macri?

Milei se habría sensibilizado tras las declaraciones de Mauricio Macri de la semana pasada cuando el referente del partido amarillo mencionó que no mantiene diálogo con él, pero que estaría dispuesto a trabajar con el Presidente en pos del bienestar de la Argentina.

“Estamos en un momento en el cual hay que ser muy prudente, muy respetuoso. No soy de los que apostó o creyó que cuanto peor mejor porque lo peor afecta a todos los argentinos”, había dicho Macri el martes pasado, en la previa de la reunión de los candidatos del PRO.

En esas mismas declaraciones, Macri se había mostrado dispuesto a recuperar el diálogo con Milei: “Hace más de un año que ni hablamos ni lo veo, pero desde el PRO estamos siempre disposición para que este país encuentre el rumbo del crecimiento”.

El gesto de Milei iría en la misma sintonía que la postura del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quienes insisten en recuperar el diálogo entre el partido violeta y el amarillo.

Javier Milei con Mauricio Macri y Patricia Bullrich (imagen de archivo). Foto: NA.

La alianza entre Milei y Macri se originó a partir del respaldo que el PRO brindó a La Libertad Avanza durante el balotaje del 19 de noviembre de 2019. Sin embargo, esta sociedad se fue desdibujando debido a las reiteradas críticas del expresidente hacia el círculo íntimo del mandatario.