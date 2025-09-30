Mauricio Macri retomó el diálogo con Javier Milei y le pidió cambios profundos en el gabinete

“Es bueno haber retomado el diálogo después de más un año, siempre con la misma vocación: decirle la verdad al presidente sobre lo que pienso de la situación del país”, expresó Macri tras el encuentro.

Mauricio Macri; Javier Milei. Foto: Archivo.

El ex presidente Mauricio Macri confirmó este martes que el domingo último se reunió en la residencia de Olivos con el jefe del Estado, Javier Milei, y con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, con el objetivo de retomar el diálogo y que “la Argentina salga adelante”.

“El domingo tuvimos una larga reunión con el presidente Milei y Guillermo Francos en la Quinta de Olivos. Es bueno haber retomado el diálogo después de más un año”, manifestó Macri a través de su cuenta en la red social x.

Javier Milei y Mauricio Macri. Foto: NA

El ex mandatario dijo que la reunión se realizó “siempre con la misma vocación: decirle la verdad al presidente sobre lo que pienso de la situación del país y encontrar las oportunidades para trabajar para que la Argentina salga adelante”.

Macri habría sugerido durante el encuentro la necesidad de avanzar en cambios profundos en el gabinete.

Ayer una alta fuente de la Casa Rosada había confirmado que Milei había retomado la comunicación con el titular del PRO, luego de meses de distanciamiento.

Milei comentó hoy que, tras “las cosas impresionantes que pasaron en Estados Unidos” le escribió al Macri para agradecerle por “las declaraciones generosas que tuvo en las últimas semanas” y, desde ese momento, retomaron “el diálogo”.

“Después de todas las cosas impresionantes que pasaron en Estados Unidos, quienes no tienen conciencia de la política internacional minimizan lo que pasó. En ese momento de algarabía le escribí a Mauricio Macri y le di las gracias por las declaraciones generosas que tuvo en las últimas semanas”, dijo.

En diálogo con A24, el mandatario añadió: “A partir de ahí retomamos el diálogo y estamos trabajando en recomponer el diálogo”.