Acercamiento del Gobierno con el PRO: las primeras señales tras el encuentro entre Milei y Macri

Guillermo Francos se reunió con Jorge Macri y con el titular de la CAF, Sergio Díaz Granados. ¿Qué esperan desde el Gobierno porteño tras la nueva fase de negociación?

Guillermo Francos junto a Jorge Macri y al titular de la CAF, Sergio Díaz Granados. Foto: @GAFrancos

Tras el encuentro entre Mauricio Macri y Javier Milei, el Gobierno dio las primeras señales de acercamiento con el PRO.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se mostró junto al jefe de Gobierno, Jorge Macri, y al titular del Banco de Desarrollo de América Latina, Sergio Díaz Granados.

Desde la Ciudad esperan que sea el primer paso para destrabar una serie de préstamos internacionales que necesitan el aval de la Casa Rosada y que se pusieron en la mesa de negociación, además de un pacto de no agresión en la Legislatura porteña.

El posteo del jefe de Gabinete

En su publicación en redes sociales, Guillermo Francos destacó el rol de la CAF: “El proceso de descentralización ocurrido en las últimas décadas en nuestra región, y específicamente en Argentina, ha puesto en relieve cómo se han transferido funciones de los gobiernos nacionales a las provincias y los municipios. Desde el Gobierno nacional, tenemos como objetivo central que nuestro país pueda convertirse en un país federal”.

“Mis felicitaciones a todo el equipo de CAF por su compromiso con la integración regional, acompañando a los gobiernos locales en proyectos que promueven la transparencia, la eficiencia y la competitividad. Su apoyo crediticio y financiero contribuye a impulsar la productividad y el desarrollo en cada uno de los estados provinciales y municipales”, completó.