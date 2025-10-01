Patricia Bullrich, sobre la investigación contra Espert: “No podemos aceptar conductas de personas que hayan recibido plata del narcotráfico”

La ministra de Seguridad pidió “aclarar la situación” del candidato por La Libertad Avanza en las próximas elecciones legislativas. Además, anticipó que el Poder Ejecutivo pedirá explicaciones.

Patricia Bullrich. Foto: NA

Patricia Bullrich habló sobre la polémica que involucra a José Luis Espert, candidato por la Libertad Avanza en las elecciones legislativas, quien está acusado de recibir aportes del empresario Fred Machado, señalado de narcotraficante, y pidió “aclarar la situación ya”.

“No podemos aceptar conductas de personas que hayan recibido plata del narco”, sentenció la funcionaria en declaraciones radiales, y anticipó que el Poder Ejecutivo solicitará explicaciones de lo acontecido durante la campaña presidencial en 2019.

Patricia Bullrich habló sobre la investigación de presuntos vínculos de José Luis Espert con el narcotráfico. Video: Gentileza La Red.

En la misma línea, reclamó: “Es importante aclarar la situación de Espert ya. Hace falta una explicación. Por supuesto”.

Si bien la ministra remarcó que se trata de un hecho de 2019, postuló que se necesita retomar la justificación que Espert brindó en aquel momento. “Hay que ver qué explicación dio él en ese momento y qué presentó, es lo que necesitamos saber. Él puede haber presentado en la Justicia electoral una explicación que puede ser válida o no, pero es importante conocerla”, subrayó.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Foto: NA.

“Parece una persona que estando en una elección se le metió alguien (Fred Machado) que estaba metido en el narco”, sostuvo sobre Espert y sus presuntos vínculos con Fred Machado, y sumó: “Imagínese que nosotros, que combatimos el narco con todo, no podemos aceptar conductas de personas que estén aliadas al narco… No aliadas, que hayan recibido plata”.

Asimismo, evitó responder la consulta de si el legislador debe continuar encabezando la boleta de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, y reiteró: “Es muy importante aclarar la situación ya”.

El caso por el que se lo investiga

La polémica se reavivó a raíz de la publicación de un informe judicial de Estados Unidos que reveló un vínculo financiero directo entre el legislador de La Libertad Avanza y el empresario Alfredo “Fred” Machado, actualmente detenido en Río Negro y con pedido de extradición por narcotráfico y fraude.

José Luis Espert. Foto: NA

Según peritos contables del Estado de Texas, el actual primer candidato libertario en las elecciones del 26 de octubre recibió una transferencia de 200.000 dólares el 1 de febrero de 2020, proveniente de un fideicomiso de Machado.