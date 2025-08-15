Elecciones legislativas nacionales 2025: José Luis Espert encabezará la lista de diputados de La Libertad Avanza en Buenos Aires

El actual diputado nacional estará al frente de la lista del oficialismo para las elecciones de octubre.

José Luis Espert. Foto: NA

José Luis Espert es la persona elegida en La Libertad Avanza para encabezar la lista a diputados nacionales de Buenos Aires para las elecciones nacionales de octubre. Así lo confirmó Sebastián Pareja, presidente bonaerense del partido oficialista.

Esta decisión no sorprende, ya que su nombre sonaba con fuerza hace tiempo. Además, su ubicación prioritaria en la lista había sido un pedido del presidente de la Nación, Javier Milei.

Durante una entrevista con Radio Mitre, el armador por Buenos Aires explicó: “José Luis, el profe, es el que encabeza y va a ser la cara visible de ese otro gran equipo que va a ir al Congreso Nacional”.

Actualmente diputado nacional, José Luis Espert estuvo presente en el acto inaugural de la campaña de La Libertad Avanza en La Plata. Además, se espera que comience con su campaña que lo mostrará a junto a otros candidatos que también participarán de las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre.

Javier Milei había expresado en distintas oportunidades desde 2024 que Espert era su candidato para encabezar la lista de LLA. En este contexto, el objetivo principal sería que gane espacio para poder disputar la gobernación de Buenos Aires más adelante.

Javier Milei encabezó el acto de La Libertad Avanza en La Plata

Javier Milei dio inicio a la campaña bonaerense de La Libertad Avanza con un acto en el Club Atenas de La Plata.

En el acto, llamó a “ponerle un freno” al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y al “maldito kirchnerismo”. “Que lindo ver tantos leones libres para devorar al kirchnerismo en las urnas”, afirmó.

Javier Milei en La Plata. Foto: NA

En otro tramo del acto, el presidente afirmó que el kirchnerismo “ha convertido la provincia de Buenos Aires en una vergüenza nacional”. El distrito “debería ser punta de lanza de la riqueza nacional pero fue transformada un reducto de atraso”, añadió.

Además, calificó a Axel Kicillof de “comunista enano”, al cuestionar la gestión en ese distrito. También dijo que el peronismo “tiene miedo de que lo aplasten los violetas”, en referencia a LLA.