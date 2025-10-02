Guillermo Francos pronosticó “buenos resultados” en las negociaciones con EEUU y anticipó cuándo habrá novedades sobre el acuerdo

El jefe de Gabinete elogió además el reciente mensaje del secretario del Tesoro, Scott Bessent, porque -según afirmó- indica que se “avanzó mucho” en el vínculo con Washington.

Guillermo Francos, jefe de Gabinete. Foto: Instagram @guillermo.francos

Guillermo Francos pronosticó este jueves “buenos resultados” en las conversaciones sobre aranceles entre Argentina y Estados Unidos y elogió el reciente mensaje del secretario del Tesoro, Scott Bessent, porque -según afirmó- indica que se “avanzó mucho” en las negociaciones bilaterales.

El jefe de Gabinete mencionó “la visita que hizo el secretario Bessent a la Argentina para apoyar al plan económico y al ministro (de Economía, Luis) Caputo” y “la conversación que tuvo el presidente (Javier) Milei con el presidente (Donald) Trump en las Naciones Unidas”, y afirmó que “son todos hitos de una relación estratégica”.

Durante una presentación en la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina (AmCham), Francos señaló que los temas del acuerdo entre ambos países “se van a saber seguramente la semana que viene”, y recalcó que van a “ayudar a encontrar las soluciones que la Argentina viene buscando hace mucho tiempo”.

El mensaje de Scott Bessent en apoyo al gobierno de Javier Milei. Foto: X

Consultado sobre si la oposición del Partido Demócrata al acuerdo puede perjudicar las negociaciones, el funcionario fue tajante: “Para nada, lo importante es el vínculo estratégico. Por algo Estados Unidos está buscando un aliado en América del Sur y particularmente esta zona”.

Y agregó: “Así como nosotros tenemos nuestras cuestiones políticas internas, los EEUU también las tienen. Cualquier elemento que el partido republicano y el presidente Trump utilice para apoyar a un Gobierno con el que tiene sintonía, la oposición lo cuestiona inmediatamente”.

“Todo esto tiene que ver con las circunstancias política internas de EEUU. Yo me guío por las conversaciones y los acuerdos que se vienen llevando adelante y no por los condimentos de la política interna de cada uno de nuestros países”, subrayó.

Francos afirmó que Espert debe dar “una explicación clara y contundente”

El jefe de Gabinete afirmó que las acusaciones contra José Luis Espert, el primer candidato de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, no son “una situación menor”, y sostuvo que pese a todo no debería “dar un paso al costado” en su postulación.

Guillermo Francos, José Luis Espert, Javier Milei y Karina Milei. Foto: Presidencia

“No es una situación menor. Obviamente, yo creo que Espert tiene que dar una explicación clara y contundente, pero no creo que tenga que dar un paso al costado salvo que diga que tiene algún tipo de responsabilidad, que no creo que la tenga”, dijo Francos en la AmCham.

El funcionario refirió así a las acusaciones sobre 200.000 dólares que Espert habría recibido de Federico ‘Fred’ Machado, detenido con prisión domiciliaria en Río Negro, a la espera de que la Corte Suprema resuelva un pedido de extradición de la Justicia estadounidense, donde ya fue condenada su socia, Debra Lynn Mercer.

“Tiene que dar una explicación clara para la opinión pública y salir de esta situación”, sostuvo el jefe de Gabinete, al tiempo que explicó que “la denuncia de (Juan) Grabois” contra Espert “forma parte de la política a días de las elecciones”