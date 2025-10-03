Adorni habló del caso Espert - Machado y dijo que deberá aclarar más detalles: “No hay que tenerle miedo a eso”

Qué dijo Manuel Adorni sobre el caso Espert - Machado. La palabra del vocero presidencial en la conferencia de prensa.

El vocero presidencial se refirió a la polémica de Espert con Machado.

Manuel Adorni brindó una nueva conferencia de prensa en la mañana del viernes 3 de octubre y dio varios anuncios. En el medio, se refirió al video que publicó José Luis Espert dando explicaciones sobre su vínculo con el empresario “Fred” Machado, asociado al narcotráfico, y dejó en claro que el Gobierno aguarda por más detalles por parte del diputado nacional.

“Es probable que haya cosas que tenga que seguir explicando y que nosotros sintamos que hay cosas que se deban seguir ampliando. No hay que tenerle miedo a eso”, sostuvo Adorni. En este sentido, explicó en qué casos, para él, un acto de corrupción debe tomarse como tal.

El vocero presidencial se refirió al caso Espert - Machado. Foto: Prensa Gobierno

“Cuando se hayan malversados fondos públicos o las arcas públicas hayan visto perjudicadas por la actitud de un funcionario“, dijo. ”No se puede acusar de corrupción en el ámbito privado“, agregó.

Adorni también habló del respaldo de Milei a Espert luego de publicarse el video y enfatizó en las elecciones del 26 de octubre, donde el actual diputado nacional será el candidato de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires. “Cualquier cuestión se las pueden preguntar y las va a explicar dentro de lo que entiendo que fue dentro de la actividad privada que no lo exime de dar explicaciones”, señaló.