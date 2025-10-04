Javier Milei continúa con la campaña de La Libertad Avanza: recorrido de norte a sur y cierre en Córdoba

El presidente será el protagonista principal de las últimas actividades en la previa a su viaje a Estados Unidos y de cara a las elecciones legislativas del 26 de octubre.

Javier Milei en el búnker de LLA. Foto: NA

A poco más de 20 días para las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre, Javier Milei se prepara para recorrer el interior del país en un raid de provincias y cerrará la campaña de La Libertad Avanza con un mega acto el jueves 23 de octubre en Córdoba.

Tras la visita de este sábado por Entre Ríos y Santa Fe, los equipos de campaña intentan aventajar a Fuerza Patria en los comicios con un nuevo viaje exprés a Mendoza a mediados de semana.

La provincia cuyana configura uno de los pocos territorios en los que LLA competirá en alianza con el oficialismo local que encarna el radical Alfredo Cornejo y que llevará al ministro de Defensa, Luis Petri, como primer candidato a diputado nacional.

Mesa de diálogo federal con los gobernadores Frigerio, Zdero y Cornejo. Foto: NA

Aún con fecha a definir, el viaje del presidente tendrá lugar tras la presentación de su nuevo libro “La construcción del milagro” en el estadio Arena el próximo lunes, y luego de mostrarse nuevamente con el diputado José Luis Espert, ubicado en el centro de la polémica, el martes en una recorrida de campaña por San Isidro.

Cabe señalar que el paso de Milei por la zona norte de la provincia debió ser reprogramada por cuestiones de agenda, aunque coincide con los señalamientos contra el legislador por sus vínculos con Federico “Fred” Machado, el empresarios vinculado con el narcotráfico.

Con Córdoba como cierre, el recorrido de Milei de cara a las elecciones legislativas

En vísperas de un nuevo viaje a Estados Unidos, en el que el presidente mantendrá la tan ansiada reunión bilateral con su par Donald Trump en la Casa Blanca el próximo 14 de octubre, el mandatario libertario intentará desembarcar en la provincia de Chaco.

El territorio liderado por Leandro Zdero configura la primera alianza libertaria con un oficialismo que se gestó meses atrás para hacerle frente al kirchnerismo provincial que representa el exgobernador Jorge Capitanich.

Javier Milei volverá a reunirse con Donald Trump. Foto: REUTERS

Otra de las potenciales paradas de la semana próxima es Corrientes. Los armadores libertarios buscan hacer pie en el noroeste luego de que las conversaciones con el gobernador Gustavo Valdés no llegasen a buen puerto y cada espacio compitiera por su lado.

Para la vuelta de su decimotercer viaje a Estados Unidos, el mandatario tiene previsto mostrarse en el sur del país, específicamente en las provincias de Neuquén y Río Negro para fortalecer a sus candidatos locales.

En la ciudad neuquina, escoltará a la diputada Nadia Márquez que aspira a dar el salto a la Cámara de Senadores y al exfuncionario Gastón Riesco, quien aspira a sucederla en la Cámara Baja.

Por otro lado, en Río Negro LLA logró confluir con el PRO, por obra directa de la diputada Lorena Villaverde, que designó a Aníbal Tortoriello al frente de la boleta e irá en búsqueda de renovar su banca.

Con apariciones por fijar, La Libertad Avanza cerrará la campaña al filo de la veda electoral, el jueves 23 de octubre, en un nuevo acto de cercanía a la sociedad en la provincia de Córdoba, tierras favorables para el sello violeta que aventaja en las encuestas.