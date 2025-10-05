El día que Fred Machado reconoció su amistad con José Luis Espert: “Lo llevé en un avión a dar una charla y nos hicimos amigos”

El empresario rompió el silencio desde Viedma, donde se encuentra en prisión domiciliaria desde 2021 por una causa de narcotráfico en Estados Unidos.

José Luis Espert y Fred Machado. Foto: X @JuanGrabois

El panorama político se encuentra atravesado por la polémica con José Luis Espert, a quien se lo vincula con el empresario Federico “Fred” Machado, quien se encuentra en prisión domiciliaria desde 2021 por una causa de narcotráfico en Estados Unidos.

Si bien el candidato de La Libertad Avanza para las elecciones del 26 de octubre mostró algunas contradicciones al habar de su relación con Machado, este último habló meses atrás del nexo entre ambos, asegurando que se hicieron “medio amigos”.

“En Argentina conocí a un asesor de quien es hoy presidente. A este señor, en ese tiempo, al igual que el señor Milei, solo lo conocía la familia. No sacó ni uno por ciento de los votos. Lo llevé en un avión a mi pueblo a dar una charla y nos hicimos medios amigos, en el 2021”, dijo en aquel entonces sobre su vínculo con Espert.

Las declaraciones de Machado se enmarcan en un diálogo que tuvo en marzo con la periodista Jessica Machado, de Guatemala, país donde es propietario de Minas del Pueblo S.A., empresa señalada por la Justicia de Texas como parte de una estructura de lavado de activos.

Federico Machado fue arrestado por la Policía Aeroportuaria en abril de 2021. Foto: Redes sociales

Además, la compañía es la misma que le pagó a Espert los 200.000 dólares como adelanto de un presunto asesoramiento, según contó el propio libertario. También se conoció que en 2019, el empresario le prestó 36 veces uno de sus aviones al hoy diputado.

“De la noche a la mañana, este hombre, igual que Milei, explota en popularidad, y la política sucia le saca la relación conmigo”, deslizó Machado en la conversación que sacó a la luz el medio Peryicias.

Por otro lado, el empresario hizo hincapié en las acusaciones en su contra: “Todo lo que se dice son fantasías” afirmó, y añadió que “lo de los vuelos narcos es un mito que se creó sin nada que lo fundamente”.

“Esa es mi verdad. El que la crea bien y el que no, yo estoy en paz. Después, lamentablemente en Estados Unidos es la palabra de uno contra el sistema, y estos gringos son cavernícolas. Ven muchas películas”, cerró.

El respaldo de Milei a Espert

La entrevista inédita se conoce luego de que el presidente se reúna con Espert en Olivos y lo ratifique como candidato para las legislativas de octubre.

En medio del revuelo y los rumores sobre su posible salida de LLA, el encargado de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en Diputados aprovechó las redes sociales para confirmar que no renuncia y seguirá siendo el candidato del Gobierno en la provincia de Buenos Aires.

Javier Milei y José Luis Espert. Foto: NA

Horas antes, el presidente había recibido al ex mandatario Mauricio Macri, quien le habría consultado sobre la posible salida de Espert de la lista.

Las explicaciones que brindó el diputado no fueron satisfactorias para el PRO ni para parte del círculo oficialista, entre ellos el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que expresaron sus dudas en público.