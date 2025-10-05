Javier Milei mostró los ensayos de las canciones que interpretará en la presentación de su libro

El mandatario trabajó en una hoja de canciones elegidas por su “mensaje político” que interpretará en la previa a la presentación de su nueva obra, y aspira a poder cerrar el mini concierto junto a los miembros de su Gabinete.

Javier Milei ensaya para la presentación de su libro. Foto: X @JMilei

El presidente Javier Milei se mostró este domingo en la quinta de Olivos junto a la denominada “Banda presidencial”, con la cual ensaya el set de canciones que interpretará este lunes durante la presentación de su nuevo libro “La construcción del milagro” en el estadio Arena.

A través de su cuenta de X, el mandatario citó un posteo del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien presencia el ensayo: “VENÍ PROBÁ LA BANDA... VLLC!”, sentenció junto a una imagen en la que se lo ve rodeado de funcionarios y legisladores que lo acompañarán en el escenario.

Sturzenegger, que también subirá al escenario para el desarrollo teórico del nuevo libro económico, expresó: “Presenciando el ensayo de La Banda Presidencial para mañana! Las letras están espectaculares y habrá sorpresas! VLLC!”.

La “Banda presidencial” está integrada por el diputado Alberto “Bertie” Benegas Lynch a cargo de la batería, y su hermano Joaquín, en la primera guitarra. Además, se lo ve a Marcelo Duclós, el biógrafo de Milei, a cargo del bajo.

Alberto "Bertie" Benegas Lynch.

Cómo será la presentación del nuevo libro de Milei

Este lunes a las 18, luego de subir al escenario rodeado por los integrantes de “Las Fuerzas del Cielo”, el mandatario protagonizará un breve recital y luego dará lugar a la segunda instancia del evento que lo tendrá a cargo de los detalles de su nuevo libro. Las actividades estarán divididas por la disertación del conferencista Agustín Laje.

Escoltarán al mandatario en el segundo tramo de la convocatoria el diputado y candidato libertario José Luis Espert, en un gesto reivindicativo en medio del escándalo por sus vínculos con “Fred” Machado; y los ministros Luis Caputo (Economía) y Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado).

Al igual que en el evento del Luna Park en 2024, el vocero presidencial, Manuel Adorni, oficiará de presentador.