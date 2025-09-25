Javier Milei presentará su nuevo libro ante 15.000 personas: dará un show musical

El presidente de la Nación presentará “La construcción del milagro” el próximo 6 de octubre en Buenos Aires.

Javier Milei, saluda durante el lanzamiento de su libro 'Capitalismo, socialismo y la trampa neoclásica', en el estadio Luna Park. EFE

Javier Milei presentará su nuevo libro, llamado “La construcción del milagro” en la Ciudad de Buenos Aires. El evento tendrá lugar el próximo lunes 6 de octubre, donde el mandatario dará un show musical frente a las 15.000 personas que se esperan.

La agencia Noticias Argentinas indicó que el presidente de la Nación busca una canción que tenga un “mensaje político”, para cantar en la previa de la presentación del libro.

Javier Milei, presidente de la Nación. Foto: REUTERS

Incluso Milei estaría interesado en sumar a funcionarios a la última parte de su show.

Cabe recordar que el presidente de la Nación ya cantó frente a multitudes, como ocurrió el 22 de mayo de 2024 en el estadio Luna Park. En esa oportunidad, había anunciado la venta de su libro “Capitalismo, socialismo y la trampa neoclásica”.

Javier Milei cantó aquella vez “Panic Show” de La Renga, un clásico durante su campaña electoral, pero también su presidencia. “Estimados, quise hacer esto porque quería cantar. Todas las veces entré y lo canté a capela, lo quería hacer con músicos”, expresó en ese momento.

"La construcción del Milagro", el nuevo libro de Javier Milei. Foto: X hojasdelsur.

Junto al líder de La Libertad Avanza estaban Alberto “Bertie” Benegas Lynch como baterista, Joaquín Benegas Lynch como guitarrista y Marcelo Duclós, su biógrafo, en el bajo.

El propio Milei compartió el link del evento en sus redes sociales, donde invitó a reservar las entradas para la presentación que tendrá lugar el próximo 6 de octubre.

Javier Milei. Foto: EFE.

El nuevo libro, llamado “La construcción del milagro”, reúne discursos y ensayos realizados por el presidente, además de que muestra “las bases y fundamentos” detrás de las decisiones gubernamentales desde que comenzó su gestión.

“El lector podrá adentrarse en ‘la cocina del milagro’ y lograr entender el marco teórico que sustenta ‘la receta’ que nos salvó de la que hubiese sido una crisis política, social y económica sin precedentes”, apunta la reseña hecha por Hojas del Sur, la editorial que lanzará el libro.