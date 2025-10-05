Patricia Bullrich respaldó a José Luis Espert: “Habló con el corazón”

La ministra de Seguridad había sido de las primeras en romper el silencio y exigir mayor claridad sobre la situación. Incluso, con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se mostraron críticos de la posición del legislador libertario.

Patricia Bullrich y José Luis Espert. Foto: NA

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, respaldó a al diputado y candidato de La Libertad Avanza, José Luis Espert, luego de haber exigido que aclare su situación en medio de la polémica por su relación con el empresario investigado por narcotráfico, Federico “Fred” Machado.

“Espert se abrió, fue más a fondo, explicó el daño y el dolor que él tiene y lo que siente por lo que le pasó. Habló con el corazón, vale un montón lo que hizo”, sostuvo Bullrich en declaraciones a LN+, y agregó: “Siente que de alguna manera entró a creerle a una persona que en ese momento no estaba imputada”.

Asimismo, Bullrich aseguró el diputado dará nuevas declaraciones. “El lunes va a seguir explicando, pero va por un camino en el que no está en una posición de decir que no dice nada y no habla, no se cierra”, destacó.

“Si hay algo que LLA y el PRO debemos hacer es hablarle a gente y darle todas las explicaciones que la sociedad necesita”, argumentó la primera candidata a senadora por la Ciudad de Buenos Aires.

Por último, admitió su posición cuando el Gabinete rechazaba al legislador que competirá el próximo 26 de octubre por la composición del Congreso de la Nación.

“Sentía que eso no había sido aclarado, pero ahora está por un camino de darse cuenta de que tiene que hablar con el corazón, con lo que le pasó”, concluyó.

José Luis Espert y Fred Machado. Foto: X @JuanGrabois

Las dos contradicciones de Espert en el caso Machado

En primera instancia, Espert dijo que el pago de 200 mil dólares no lo recibió de Machado, sino de “una empresa que solicitaba mis servicios profesionales“, refiriéndose a Minas del Pueblo S.A. de Guatemala contactada a través de un gerente llamado Iván Morales.

En la entrevista, expresó: “El dueño de la empresa era Fred Machado, o es Machado“. Y sumó: “Yo el contrato lo firmo con Fred Machado”.

La siguiente contradicción está ligada a la campaña presidencial de Espert en 2019: dijo que Machado “fue uno de los tantos que ayudaron” y ubicó el contrato con él como una actividad pura y exclusivamente privada y posterior al proceso electoral.

En diálogo con Anello, siguió con la misma postura, pero aclaró que los vuelos en aviones sirvieron para llevar a cabo distintos recorridos dentro de su campaña electoral.