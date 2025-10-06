Elecciones Legislativas 2025: el PJ bonaerense solicitará a la Junta Electoral que no vuelva a imprimir las boletas tras la baja de Espert

Se trata de uno de los principales interrogantes hasta las elecciones del 26 de octubre. ¿Se mantendrán las boletas ya impresas o habrá nuevas sin José Luis Espert? ¿Cuánto costaría hacerlas de nuevo?

El PJ bonaerense le pedirá a la Junta Electoral que no vuelva a imprimir las boletas tras la baja de Espert Foto: PJ bonaerense

Los apoderados del partido Fuerza Patria presentarán este lunes ante la Junta Electoral un pedido para que las boletas correspondientes a las elecciones legislativas del 2025 no se reimpriman ya que, según la Justicia Federal, costaría alrededor de 14 mil millones de pesos.

Mesa de Presidencia del PJ bonaerense

Elecciones Legislativas 2025: por qué reimprimirían las boletas

El candidato que encabezaba las listas de La Libertad Avanza, José Luis Espert, anunció su baja de la candidatura luego de haber recibido denuncias por vínculos con el narcotráfico. “Por Argentina, doy un paso al costado”, afirmó.

El comunicado de Espert, cargado de críticas hacia quienes lo vincularon con el empresario Fred Machado, calificó el escándalo como un “despiadado juicio mediático hacia su persona, al que no se seguirá prestando”.

El ex candidato libertario aseguró que no tiene “nada que ocultar” y prometió demostrar su inocencia “ante la Justicia, sin fueros ni privilegios”.

Nada que esconder. No somos todos lo mismo. pic.twitter.com/zCF4vQW5iS — José Luis Espert (@jlespert) October 3, 2025

En un video subido a sus redes sociales, el diputado de LLA había reiterado la idea de que se trataba de una “operación claramente orquestada”, aunque explicó: “No puedo permitir que el proyecto de país que emprendimos con tanto esfuerzo, se desmorone”. Días después terminó presentando su renuncia.

Cuáles fueron las reacciones desde el gobierno

Javier Milei sostuvo ante los medios que la baja de Espert “le parece un gesto noble a la luz de lo que está ocurriendo”. Sin embargo, luego de que “el profe” se bajara de la candidatura convocó de manera inmediata a una reunión en Casa Rosada.

Javier Milei y José Luis Espert. Foto: NA

“Yo no tengo que estar explicando determinadas situaciones”, afirmó Milei ante las preguntas del periodista Luis Majul por la falta de respuestas de Espert con respecto a si habría recibido o no esos 200.000 dólares por parte de Fred Machado.