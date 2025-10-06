Javier Milei relanza la campaña de LLA: el detrás de escena de un acto que busca dar vuelta la página tras la salida de Espert

El presidente presenta su nuevo libro “La construcción del milagro” acompañado de ministros, influencers y el flamante candidato a Diputado, Diego Santilli.

Javier Milei, presidente de Argentina. Foto: REUTERS

Javier Milei realizó un vivo de Instagram mostrando el detrás de escena de la presentación de su libro “La construcción del milagro” en el estadio Arena de Villa Crespo.

El objetivo del evento es relanzar la campaña tras la renuncia de José Luis Espert, en cuyo lugar asumirá Diego Santilli como primer candidato a Diputado Nacional por la Provincia de Buenos Aires.

El libro “La construcción del milagro”, apunta a explicar las bases y fundamentos detrás del programa económico de la gestión libertaria. En él se repasan las principales medidas económicas, el estado de situación al momento de asumir la presidencia y se proyecta una desaparición de la inflación para 2026.

"La construcción del Milagro", el nuevo libro de Javier Milei. Foto: X hojasdelsur.

El detrás de escena

En un vivo en Instagram, el presidente mostró la prueba de sonido antes del show. Además, apareció la Diputada Nacional Lilia Lemoine cantando “Yo soy un liberal, soy de todos el más liberal”.

Javier Milei y Lilia Lemoine se filmaron cantando en la prueba de sonido del show Foto: jmilei

El show iniciará con un video del recorrido del presidente por todas las provincias del país, y luego dará espacio a que toque “La Banda Presidencial”, compuesta por los hermanos “Bertie” y Joaquín Benegas Lynch, Marcelo Duclos, Ana Tamagno, Fernando Mezzina, Hernan Scarfó y Mario Suli. Además, Lilia Lemoine participará como corista.

La presentación del conjunto musical se dio a conocer por una publicación en la red social X por parte de Federico Sturzzeneger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado, en donde se veía al Presidente ensayando con los músicos. Manuel Adorni, vocero presidencial, será el presentador de los distintos eventos a lo largo de la noche.

Javier Milei ensaya para la presentación de su libro. Foto: X @JMilei

La cómica difusión del evento

El acontecimiento fue promocionado vía X por “Las fuerzas del cielo”, la agrupación que encolumna a los principales influencers del Gobierno y que comanda Santiago Caputo. A raíz de la renuncia del “Profe” Espert y su reemplazo por el “Colo” Santilli, el brazo digital del armado libertario esparció flyers del evento con sus principales referentes teñidos de colorado, en alusión al nuevo cabeza de lista.

"Gordo" Dan, influencer libertario, teñido de colorado en alusión al "Colo" Santilli Foto: @gordodan_

Más allá de recurso humorístico, la acción se ve enmarcada en la interna que tiene este sector del gobierno con Sebastián Pareja, armador de Milei en la provincia de Buenos Aires y tercer candidato a diputado en esta sección detrás de Karen Reichardt.

El influencer libertario se manifestó publicamente a favor de Diego Santilli Foto: @gordodan_

En caso de que el “Colo” tenga el mismo destino que su antecesor, Pareja podría asumir el primer lugar de la lista.