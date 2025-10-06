“Voy a dejar el alma para defender el rumbo”: el mensaje de Santilli luego de que Espert bajara su candidatura

A través de sus redes sociales, Diego Santilli compartió un mensaje político con tono desafiante: “No nos dejemos correr por los mismos que gobernaron 16 años y llevaron al país al fracaso“, publicó.

Diego Santilli, candidato a diputado nacional por la alianza entre La Libertad Avanza y el PRO. Foto: Agencia Noticias Argentinas /RRSS

Diego Santilli brindó en las últimas horas un claro mensaje luego de la baja de José Luis Espert en su candidatura a diputado.

Asimismo, manifestó que “el camino es duro, pero es el correcto” y que deben seguir eligiendo al frente que construyeron con LLA porque “enfrente está el kirchnerismo, que dejó miseria e inflación”: “Voy a dejar el alma para defender el rumbo y frenar a los que quieren que explote el país”, expresó.

El mensaje de Diego Santilli tras la renuncia de Espert. Foto: X

¿Quién es Diego Santilli?

Santilli se formó como contador público en la UBA, se especializó en el exterior y formó parte del PRO desde sus inicios.

Comenzó desde joven a militar en el Partido Justicialista, pasó por Compromiso para el Cambio y luego integró los inicios del PRO, para convertirse así en un referente del macrismo.

A los 23 años se recibió de contador en la Universidad de Buenos Aires y luego viajó al exterior para perfeccionarse: Marketing en Berkeley; Mercados de Futuros y Opciones en el Instituto de Industrias Futuras, en Washington; y Administración y Gestión Pública, en la Escuela de Administración Pública de París.

Una vez que regresó al país, obtuvo sus primeros puestos en el sector público: director de Planeamiento Estratégico en la Secretaría de Producción y Servicios; coordinador de la Dirección General de Administración del Ministerio del Interior; y director de Recursos Humanos en Migraciones.

Luego, pasó al Instituto de Previsión Social bonaerense y más tarde fue director del Banco Ciudad: la Legislatura porteña, la Cámara de Diputados y el Senado fueron otros de los lugares en los que ocupó una banca.

Desde que comenzó a gestarse el proyecto político de Mauricio Macri, Santilli formó parte de ese grupo: a finales de 2009 fue convocado para hacerse cargo del Ministerio de Ambiente y Espacio Público porteño.

Tras su paso por la Cámara alta, en 2015 el entonces jefe de Gabinete porteño, Horacio Rodríguez Larreta, le propuso ser su compañero de fórmula en las elecciones de la Ciudad.

Desde el rol de vicejefe de Gobierno porteño, también debió ocuparse del Ministerio de Justicia y Seguridad y en 2021 fue elegido diputado nacional por la Provincia en representación de Juntos por el Cambio.

En agosto de este año, fue confirmado como tercer candidato en la lista de diputados nacionales para representar a la provincia de Buenos Aires por la alianza entre LLA y el PRO, encabezada por José Luis Espert y la ex actriz y modelo, Karen Reichardt en segundo lugar.

Su ascenso al primer lugar de la lista de candidatos libertarios en la provincia de Buenos Aires no es una decisión discrecional, sino el resultado directo de la aplicación de la Ley Electoral.

La clave del mecanismo se encuentra en la normativa de reemplazo de candidatos, diseñada para garantizar la paridad de género, por ende, al producirse la renuncia de José Luis Espert (varón), la ley obliga a que su reemplazo sea el siguiente candidato varón en la nómina. En este caso, ese lugar corresponde a Santilli.