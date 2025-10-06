Milei aseguró que la renuncia de Espert fue “un gesto noble”: “Yo no lo eché ni lo hubiera echado”

El presidente de la Nación destacó la decisión del ahora ex candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires. Además, aseguró que el escándalo es “una venganza” por parte del kirchnerismo.

Javier Milei y José Luis Espert. Foto: NA

Javier Milei brindó una entrevista poco después de que se conozca que José Luis Espert renunció a su candidatura como diputado nacional por el oficialismo. El presidente consideró que se trató de “un gesto noble” por parte del actual legislador.

“Lo de Espert fue un gesto noble”, definió Milei y agregó que no duda de “su honorabilidad”. Además, aclaró: “Yo no lo eché ni lo hubiera echado”.

El presidente habló en un reportaje con Luis Majul en LN+, donde aseguró que el escándalo con José Luis Espert, señalado por el vínculo con el supuesto narco “Fred Machado”, tiene que ver con una “venganza” por parte del kirchnerismo.

Según su visión, se trató de una reacción de la oposición “porque soy el primer presidente que tomó la decisión de que vaya presa”, en referencia a Cristina Kirchner.

Inmediatamente, aclaró: “Eso es porque yo no me meto con la Justicia, si me hubiera metido con la Justicia yo no estaría padeciendo esto”.

Milei aprovechó también para confirmar a Diego Santilli como cabeza de lista para diputados en la provincia de Buenos Aires, de cara a las elecciones legislativas 2025. “La cabeza de lista es el Colo Santilli”, aclaró, para despejar algunas dudas.

En tanto, sostuvo que “sí hay errores” dentro de la gestión, pero lo justificó al señalar que eso pasa porque “este gobierno es el más reformista de la historia”.

El presidente Javier Milei aseguró también que el gobierno va por la “dirección correcta” y pidió a los ciudadanos “no aflojar”, luego de la crisis que se generó por la salida de José Luis Espert de su candidatura en la provincia de Buenos Aires.

“Estamos en la dirección correcta, estamos en la mitad del río. No tenemos que aflojar”, afirmó el mandatario.

El mensaje de Espert para anunciar su renuncia a la candidatura

“Puse a disposición mi renuncia a la candidatura a Diputado Nacional por la Provincia de Buenos Aires y el Presidente Javier Milei decidió aceptarla”, escribió en primer lugar, en el texto que fue titulado como “Por la Argentina, doy un paso al costado”.

La publicación sigue: “En estas elecciones la Argentina tiene, una vez más, la oportunidad de dar vuelta la página de su triste historia. Desde que el Presidente asumió está llevando adelante ese cambio con el esfuerzo y acompañamiento de la mayoría de los argentinos. Esta es una operación claramente orquestada por un sistema que destruyó a la Argentina por décadas y sostenido por un despiadado juicio mediático hacia mi persona, al que no me seguiré prestando”.

Al igual que en sus apariciones públicas, indicó que “a diferencia de los que, ante cada campaña electoral, utilizan las mismas armas, yo no tengo nada que ocultar y demostraré mi inocencia ante la Justicia, sin fueros ni privilegios. El tiempo demostrará que todo esto fue una gran mentira para ensuciar este proceso electoral y así evitar discutir lo que los argentinos tenemos que hacer para cambiar el rumbo de nuestro país”.

José Luis Espert siguió en su descargo tras su renuncia: “Deseo que los argentinos vivamos como nos merecemos. Por eso no puedo permitir que el proyecto de país que emprendimos con tanto esfuerzo, se desmorone”.

Y dejó un claro mensaje para el espacio oficialista: “A los dirigentes y compañeros de ruta de La Libertad Avanza les digo: no se dejen psicopatear. Las explicaciones que hagan falta serán dadas a su debido momento y en donde corresponde. Utilicen cada segundo que queda hasta la elección para explicarle a los argentinos la oportunidad que tenemos por delante, que no podemos dilapidar nuestro esfuerzo, y que este es el único camino posible para recuperar el futuro”.

Y completó: “El tiempo demostrará que no somos todos lo mismo”.