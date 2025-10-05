Renuncia de José Luis Espert como candidato a diputado nacional: ¿quién encabezará la lista de La Libertad Avanza?

Tras la decisión de Espert de declinar su postulación, en el marco del escándalo con el supuesto narco Fred Machado, se define una cuestión muy relevante de cara a las elecciones.

José Luis Espert. Foto: NA

José Luis Espert anunció este domingo la baja de su candidatura como diputado nacional por la Provincia de Buenos Aires, en el marco del escándalo con Fred Machado, un hombre acusado de ser narcotraficante. A partir de esta decisión, una incógnita: ¿quién encabezará la lista de La Libertad Avanza tras la baja del principal candidato?

Para entender mejor el futuro de la lista que presentará el partido que actualmente gobierna la República Argentina, hay que hacer hincapié en el decreto 171/2019, que reglamenta la paridad de género. El mismo establece que, en caso de renuncia de un candidato, será reemplazado por la persona “del mismo género” que sigue en la lista.

El decreto 171/2019. Foto: X @manujove

De este modo, Karen Reichardt seguiría segunda en la lista y Diego Santilli reemplazará a José Luis Espert en ese puesto. La actriz y modelo pasa al segundo lugar. Completa el podio Sebastián Pareja, además de que todos los hombres de la lista suben lugares.

Diego Santilli en el Conurbano, AGENCIA NA

El mensaje de José Luis Espert tras su baja a la candidatura

El actual legislador publicó un mensaje en sus redes sociales.

“Puse a disposición mi renuncia a la candidatura a Diputado Nacional por la Provincia de Buenos Aires y el Presidente Javier Milei decidió aceptarla”, escribió en primer lugar, en el texto que fue titulado como “Por la Argentina, doy un paso al costado”.

POR LA ARGENTINA, DOY UN PASO AL COSTADO



Puse a disposición mi renuncia a la candidatura a Diputado Nacional por la Provincia de Buenos Aires y el Presidente Javier Milei decidió aceptarla.



En estas elecciones la Argentina tiene, una vez más, la oportunidad de dar vuelta la… — José Luis Espert (@jlespert) October 5, 2025

La publicación sigue: “En estas elecciones la Argentina tiene, una vez más, la oportunidad de dar vuelta la página de su triste historia. Desde que el Presidente asumió está llevando adelante ese cambio con el esfuerzo y acompañamiento de la mayoría de los argentinos. Esta es una operación claramente orquestada por un sistema que destruyó a la Argentina por décadas y sostenido por un despiadado juicio mediático hacia mi persona, al que no me seguiré prestando”.

Al igual que en sus apariciones públicas, indicó que “a diferencia de los que, ante cada campaña electoral, utilizan las mismas armas, yo no tengo nada que ocultar y demostraré mi inocencia ante la Justicia, sin fueros ni privilegios. El tiempo demostrará que todo esto fue una gran mentira para ensuciar este proceso electoral y así evitar discutir lo que los argentinos tenemos que hacer para cambiar el rumbo de nuestro país”.

El diputado nacional utilizó sus redes sociales para realizar un descargo en medio de la polémica con Machado. Foto: Twitter oficial de José Luis Espert

José Luis Espert siguió en su descargo tras su renuncia: “Deseo que los argentinos vivamos como nos merecemos. Por eso no puedo permitir que el proyecto de país que emprendimos con tanto esfuerzo, se desmorone”.

Y dejó un claro mensaje para el espacio oficialista: “A los dirigentes y compañeros de ruta de La Libertad Avanza les digo: no se dejen psicopatear. Las explicaciones que hagan falta serán dadas a su debido momento y en donde corresponde. Utilicen cada segundo que queda hasta la elección para explicarle a los argentinos la oportunidad que tenemos por delante, que no podemos dilapidar nuestro esfuerzo, y que este es el único camino posible para recuperar el futuro”.

Y completó: “El tiempo demostrará que no somos todos lo mismo”.

El mensaje de Javier Milei tras la baja de la candidatura de José Luis Espert

En un mensaje con la misma tónica que el de Espert, Javier Milei se expresó sobre la baja de la candidatura del diputado. “El proceso de cambio profundo que estamos llevando adelante es lo único que importa. No vamos a permitir que una operación maliciosa lo ponga en riesgo. Esto es una causa al servicio de cambiar el país”, escribió el presidente.

Y agregó: “La Argentina siempre está por encima de las personas. Garantizar el cambio es más importante que cualquiera de nosotros. Aunque nos quieran ensuciar, no somos lo mismo. La Libertad Avanza o Argentina retrocede”.