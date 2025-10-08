Ahora: Espert pidió licencia hasta el final de su mandato como diputado

José Luis Espert le hizo un pedido formal a Martín Menem para obtener licencia hasta que termine su banca en Diputados.

José Luis Espert.

José Luis Espert oficializó un pedido de licencia al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. El mismo tiene la intención de ausentarse hasta que termine su mandato como funcionario público.

Después de darse de baja como el candidato de La Libertad Avanza de cara a las elecciones del 26 de octubre y su renuncia a la Comisión de Presupuesto, Espert pidió suspender sus funciones como diputado.

La decisión fue tomada en un contexto marcado por su vínculo con Fred Machado, el empresario asociado al narcotráfico que ya fue detenido en Viedma y a la espera de ser extraditado a los Estados Unidos.

En el documento entregado a Martín Menem, Espert pidió licencia “por “motivos particulares desde el día de hoy, 8 de octubre, hasta el 8 de diciembre del corriente año”.

