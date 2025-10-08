Amenaza, denuncia y un video: así fue el cruce de Manes y Menem en el Congreso

El diputado y el presidente de la Cámara tuvieron un cruce en la previa a la sesión de este miércoles. “Rogá que no haya quórum, porque te vamos a hacer mierda”, fue lo que denunció el legislador radical que habría dicho el funcionario oficialista.

Martín Menem y Facundo Manes en Diputados. Foto: NA

Facundo Manes denunció haber sido amenazado en los pasillos del Congreso por el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quien además le advirtió que hoy “empieza una operación de prensa brutal” en contra del candidato a senador por la Ciudad de Buenos Aires.

“El Presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, me acaba de amenazar en un pasillo del Congreso. Literalmente me dijo: ‘Rogá que no haya quórum, porque te vamos a hacer mierda. Hoy empieza una operación de prensa brutal contra vos’”, publicó el diputado en X.

El legislador perteneciente al bloque de diputados “Democracia para siempre” dijo tras denunciar las amenazas que “tenemos una sola tarea común: terminar con esta locura en la Argentina”.

El neurocientífico ya había tenido en el pasado un encontronazo en los pasillos de la Cámara baja con Santiago Caputo, el 1° marzo último, cuando tras la apertura de sesiones ordinarias este último lo increpó en duros términos según pudo verse en las cámaras de seguridad del Congreso.

Cruce de Martín Menem y Facundo Manes en Diputados.

Manes denunció judicialmente a Caputo por amenazas, pero la jueza María Eugenia Capuchetti decidió archivar la denuncia por “inexistencia de delito”, fallo que luego fue revocado por la Cámara Federal de la Ciudad de Buenos Aires que ordenó reabrir la causa.

El neurocientífico oficializó en septiembre su lanzamiento como candidato a senador nacional por la Ciudad de Buenos Aires, y presentó su espacio “Para Adelante”, bajo la consigna “Ni los de antes ni los de ahora” aludiendo al kirchnerismo y a La Libertad Avanza.

También a través de X, Menem respondió escuetamente: “No le faltes a la verdad, Facundo. La política necesita seriedad, no teatro”.