Diego Santilli, tras la decisión de la Justicia electoral: “No me importa el lugar de la lista”
Tras el fallo de la Justicia electoral, que le impidió encabezar la lista de candidatos de La Libertad Avanza en la Provincia, Diego Santilli aseguró que está dispuesto a ocupar “el lugar que el Presidente necesite”, al remarcar que “lo importante no son los cargos ni la cartelería, sino sostener las ideas del cambio”.
A través de un mensaje difundido en sus redes sociales, el diputado sostuvo: “No me importa el lugar. No me importa si voy primero, segundo o tercero. Voy a estar donde el Presidente me necesite. Porque lo importante no son los cargos ni la cartelería. Lo importante son las ideas del cambio, garantizar las reformas, sostener y profundizar el rumbo que lleva adelante el presidente hace dos años”.
En otro tramo de su publicación, el legislador apuntó contra quienes, según dijo, “tienen miedo” a la Boleta Única. “¿Tanto miedo le tienen a la Boleta Única? ¿Tanto miedo le tienen a competir en igualdad de condiciones?”, cuestionó.
Finalmente, Santilli advirtió que “los dinosaurios de la política quieren burlar la voluntad de la gente y embarrar la democracia” y convocó a “no aflojar” de cara a las elecciones del 26 de octubre.
“No les regalemos ni un centímetro a los que quieren volver al pasado. Este 26 de octubre, ahora más que nunca, hay que ir a votar contra los que se resisten al cambio que la Argentina necesita”, concluyó.