“Les pido que no aflojen”: Milei reforzó la campaña en Corrientes con Virginia Gallardo

El presidente encabezó una recorrida en Corrientes tras haber visitado Chaco y se mostró acompañado junto a Virginia Gallardo y su hermana Karina.

El presidente y la candidata a diputada por La Libertad Avanza en Corrientes estuvieron en la ciudad capital de la provincia. Foto: cuenta de Twitter de La Libertad Avanza

Javier Milei visitó Corrientes el sábado 11 de octubre tras haber estado en Chaco horas atrás, en el marco de la campaña de cara a las elecciones del 26 de octubre. El presidente lo hizo acompañado de Virginia Gallardo, candidata a diputada por La Libertad Avanza en la provincia; y su secretaria y hermana Karina Milei.

“Les pido que no aflojen”, expresó el líder de La Libertad Avanza a través de un megáfono. Luego avanzó unos metros en la caja de una camioneta y comenzó a saludar a la gente.

La modelo es candidata a diputada en Corrientes por La Libertad Avanza. Foto: Twitter oficial de La Libertad Avanza

Milei estuvo acompañado de Virginia Gallardo, candidata a diputada por La Libertad Avanza en Corrientes; y la secretaria presidencial Karina Milei. A las 17, encabezó un acto en la Costanera de la ciudad.

Qué dijo Milei en su recorrida por Corrientes

“Estamos en un momento bisagra de nuestra historia y tenemos que elegir entre este modelo que elegimos nosotros, por el cual bajan la inflación, la pobreza y la indigencia, por el cual terminamos los piquetes y estamos combatiendo el narcotráfico; o el narcoestado nacido de los kirchneristas, con inflación, pobres y llenos de chorros”, expresó.

“Por eso, si bien sabemos que queda mucho por hacer, estamos yendo por el camino correcto y eso nos va a traer prosperidad a todos. Les pido que no aflojen, que sigamos defendiendo este camino. Les pido que sepan que estamos a mitad de camino”, sumó. La actividad del presidente forma parte de la campaña rumbo a las elecciones legislativas del próximo domingo 26 de octubre.