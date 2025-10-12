El embajador de Estados Unidos en la Argentina ratificó que Trump quiere “fortalecer los lazos” con el Gobierno de Milei

Peter Lamelas aseguró que la relación bilateral entre ambos países buscará fomentar el comercio y las inversiones, siempre respetando la soberanía argentina. “¡Se avecinan nuevas y emocionantes oportunidades para ambas naciones!“, manifestó.

Peter Lamelas, embajador de Estados Unidos en la Argentina. Foto: Instagram @embajadaeeuuarg

El embajador de Estados Unidos en la Argentina y médico cubano radicado en Norteamérica, Peter Lamelas, ratificó que el gobierno de Donald Trump quiere “fortalecer los lazos” con la gestión del presidente Javier Milei y brindarle “nuevas oportunidades” al país.

En esa misma línea, Lamelas dejó entrever que todos los proyectos en los que trabajarán, vinculados al comercio y las inversiones, se realizarán “respetando siempre la soberanía argentina”, al mismo tiempo de que calificó como “excelente” la relación bilateral que existe entre los mandatarios.

Javier Milei y Peter Lamelas, embajador de Estados Unidos. Foto: NA.

“Nos comprometemos a fortalecer los lazos entre Estados Unidos y Argentina, fomentando el comercio y las inversiones, respetando siempre la soberanía argentina. ¡Se avecinan nuevas y emocionantes oportunidades para ambas naciones!”, expresó el embajador.

Puntos claves de la reunión entre Donald Trump y Javier Milei

En principio, Trump y Milei dialogarán este lunes sobre el respaldo financiero que pretende recibir el Gobierno Nacional antes de que se celebren las elecciones legislativas el próximo 26 de octubre.

Javier Milei junto a Donald Trump. Foto: REUTERS

El objetivo es que, luego de la reunión, se comuniquen nuevos acuerdos económicos entre Estados Unidos y Argentina. Una de las medidas tendría relación con formalizar las reducciones arancelarias en 100 posiciones de comercio exterior, con tarifas que variarían entre 0 y 10%.

Sin embargo, se rumorea la posibilidad de que el respaldo no esté del todo confirmado, debido a la existencia de otras problemáticas mundiales que podrían tener prioridad para el gobierno estadounidense.

El FMI seguirá monitoreando el plan económico de la Argentina

El secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, destacó que el gobierno argentino continúe desarrollando sus políticas en forma coordinada con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Scott Bessent, secretario del Tesoro de Estados Unidos, y Luis Caputo. Foto: X @SecScottBessent

“El ministro Luis Caputo me informó de su estrecha coordinación con el FMI respecto de los compromisos de Argentina en el marco de su programa”, dijo Bessent. Y sostuvo que “las políticas argentinas, cuando se basan en la disciplina fiscal, son sólidas”.

“Espero con interés la reunión entre el presidente Trump y el presidente Milei, y volver a ver al Ministro Caputo al margen de las Reuniones Anuales del FMI”, concluyó el funcionario estadounidense.