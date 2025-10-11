Donald Trump confirmó que viajará a Israel y Egipto para sellar el acuerdo con Hamás en la Franja de Gaza

Si bien no detalló su itinerario, el presidente estadounidense recordó que el lunes iniciará la liberación de rehenes, uno de los puntos acordados para poner fin al conflicto en el enclave.

Manifestación pro-Trump en Israel. Foto: REUTERS

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que viajará a Israel y que posteriormente llegará a Egipto en el marco del acuerdo de liberación de rehenes y retiro de tropas logrado con Hamás.

“Iré a Israel, hablaré con el Knesset (Parlamento israelí) y luego también iré a Egipto”, afirmó el mandatario este viernes durante una rueda de prensa en la Casa Blanca.

Si bien no detalló el itinerario de su viaje, Trump recordó que el lunes iniciará la liberación de rehenes, uno de los puntos acordados el miércoles.

El republicano señaló que el acuerdo de paz entre Israel y Hamás tras semanas de negociaciones mediadas se debió en gran parte por su Administración.

Cómo es el acuerdo de paz de EEUU para Israel y Hamás

El acuerdo contempla la liberación de rehenes, la retirada parcial de tropas israelíes de Gaza y la apertura de canales humanitarios para el suministro de alimentos y medicinas, marcando un alto el fuego temporal en la región tras dos años de ataques de las Fuerzas Armadas de Israel.

Soldados israelíes en la Franja de Gaza; guerra Israel-Hamás: Foto: X @idfonline

De acuerdo con el medio digital estadounidense Axios, Trump planea una especie de cumbre sobre Gaza en Egipto con la participación de líderes del mundo árabe y algunos países europeos al inicio de la próxima semana.

La iniciativa busca supervisar la reconstrucción del enclave, coordinar la asistencia internacional y crear mecanismos de monitoreo para garantizar que se cumplan los compromisos del alto el fuego, reforzando el rol de Estados Unidos como mediador en la región.