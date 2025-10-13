Javier Milei viaja a Estados Unidos: la agenda completa del presidente en su visita a Donald Trump

El mandatario argentino se reunirá con su homólogo estadounidense tras la línea swap de intercambio de divisas por veinte mil millones de dólares con el Banco Central Argentino.

El presidente argentino Javier Milei. Foto: REUTERS

El presidente argentino, Javier Milei, emprenderá este lunes un viaje oficial a Washington, Estados Unidos, donde mantendrá un encuentro bilateral con Donald Trump en la Casa Blanca, con el fin de fortalecer las relaciones bilaterales.

El dirigente libertario contará con diversas actividades oficiales que marcan su agenda en territorio norteamericano.

Javier Milei, presidente de la República Argentina. Foto: REUTERS

La reunión fue anunciada por la Cancillería argentina como una expresión de la “excelente relación bilateral” entre ambas administraciones, solo a dos semanas de las elecciones legislativas nacionales, que se llevarán a cabo el próximo 26 de octubre.

La agenda de Javier Milei en su viaje internacional

Los horarios están expresados en hora argentina.

Lunes 13 de octubre

15 hs - El Presidente Milei partirá en un vuelo especial rumbo a la ciudad de Washington, donde arribará a las 23 horas.

Martes 14 de octubre

01:50 hs - Arribo del Presidente a la Blair House.

12 hs - El Presidente Milei arribará a la Casa Blanca, donde saludará a su par norteamericano, Donald Trump, y firmará el libro de honor. Luego mantendrá una reunión con Trump.

12:45 hs - Almuerzo de trabajo en honor al Presidente Milei, del que participarán las comitivas argentina y estadounidense.

13:45 hs - Despedida al Presidente Milei, a cargo del Presidente Trump.

17 hs - Participación en la ceremonia de homenaje a Charlie Kirk (a confirmar).

Horario a confirmar - Firma del Libro de Visitas de la Blair House y fotografía con el personal de la Casa de Huéspedes.

22 hs - Partida del vuelo especial que llevará al Presidente de regreso a la Argentina.

Miércoles 15 de octubre