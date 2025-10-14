La confianza de Scott Bessent de cara a las legislativas: “El partido del presidente Milei tendrá un gran resultado en las elecciones”

El secretario del Tesoro de Estados Unidos respaldó al oficialismo en la previa al encuentro del mandatario con Donald Trump. “Esta ayuda está sujeta a políticas económicas fuertes”, dijo en consonancia con el republicano.

Scott Bessent. Foto: EFE

Scott Bessent, secretario del Tesoro de Estados Unidos, se mostró confiado de que el gobierno de Javier Milei “tendrá un gran reusltados en las elecciones” legislativas.

“Estamos seguros de que el partido del presidente (Milei) tendrá un gran resultado en las elecciones; este acuerdo tiene que ver con políticas sólidas y ante el fracaso de las políticas socialistas”, expresó el funcionario estadounidense al participar en la Casa Blanca del almuerzo entre las comitivas de Estados Unidos y Argentina.

Javier Milei junto al Secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent. Foto: Presidencia

“Volver a las políticas fallidas del peronismo generará que Estados Unidos reconsidere la situación”, completó.

Los dichos del funcionario se dieron en consonancia a las declaraciones posteriores de Donald Trump, quien condicionó la ayuda estadounidense a los resultados electorales.

Sin reunión bilateral, las comitivas mantuvieron un almuerzo de trabajo y, posteriormente, Milei se retiró de la Casa Blanca.