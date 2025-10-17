Urtubey rompió el silencio tras el disparo a su camioneta en plena campaña: “Jamás he vivido una situación como la de ayer”

Juan Manuel Urtubey utilizó su cuenta oficial de Twitter después de que balearan su camioneta en medio de un recorrido electoral. La palabra del candidato a senador nacional de Fuerza Patria por Salta.

Urtubey

Juan Manuel Urtubey habló después de que balearan su camioneta en plena campaña previa a las elecciones legislativas del 26 de octubre. El candidato a senador nacional por Salta de Fuerza Patria realizó un descargo en sus redes sociales oficiales y repudió el ataque que está siendo investigado por la Justicia.

El descargo de Urtubey tras el disparo a su camioneta

"Gracias por todos los mensajes de solidaridad, preocupación y cariño por lo ocurrido ayer. Las personas que me acompañaban y yo estamos bien“, introdujo. ”Aún no sabemos con certeza cuáles fueron los motivos del atentado que sufrimos. Hasta la madrugada se realizaron las pericias, que son el punto de partida de la investigación", detalló.

El hecho se reportó durante el jueves 16 de octubre y Urtubey realizó la denuncia correspondiente. “En 40 años de hacer política, 12 gobernando esta provincia, jamás he vivido una situación como la de ayer. Jamás”, lamentó.

“Pero nada hará que me corra del camino ni que deje de lado mis convicciones. Mientras tanto sigo con mi campaña, pueblo a pueblo, cara a cara, con la energía intacta y la certeza de que en cada encuentro seguimos sumando fuerzas”, concluyó el candidato a senador nacional por Salta perteneciente a Fuerza Patria.

Balearon la camioneta de Juan Manuel Urtubey: el impacto de la bala rompió la ventanilla trasera. Foto: X/@enfoque_salta

Los detalles del ataque que denunció Urtubey

En el momento del ataque, otras tres personas se encontraban dentro de la camioneta con Urtubey: el exgobernador estaba en el asiento trasero derecho, el chofer y secretario, Carlos María García Bes y otros dos acompañantes identificados como Arnaldo López y Joaquín Guzmán, este último, estaba en la parte trasera izquierda, la zona por donde entró la bala.