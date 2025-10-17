En plena campaña para las elecciones legislativas 2025: balearon la camioneta de Juan Manuel Urtubey

Urtubey es candidato a senador por Fuerza Patria para la provincia de Salta. Fue cuando se trasladaba en su camioneta.

Balearon a Juan Manuel Urtubey. Foto: NA.

El candidato a senador por Fuerza Patria y exgobernador de la provincia de Salta, Juan Manuel Urtubey, sufrió un atentado el pasado día miércoles tras recibir disparos en la camioneta en la que viajaba.

A días de las elecciones legislativas del domingo 26 de octubre, la noticia del atentado de Urtubey exigió por parte del arco político una investigación inmediata para determinar quiénes fueron los verdaderos responsables del ataque.

¿Cómo fue el atentado contra Juan Manuel Urtubey?

El candidato a senador por la provincia norteña de nuestro país se trasladaba por la Ruta Provincial 5 desde la localidad de Orán hacia General Pizarro. En ese trayecto es cuando fue baleada su camioneta, incluso el disparo llegó a romper una de las ventanillas traseras del vehículo.

Balearon la camioneta de Juan Manuel Urtubey: el impacto de la bala rompió la ventanilla trasera. Foto: X/@enfoque_salta

En el momento del ataque había junto a Urtubey otras tres personas más dentro de la camioneta: el exgobernador estaba en el asiento trasero derecho, el chofer y secretario, Carlos María García Bes (quien conducía), y otros dos acompañantes identificados como Arnaldo López y Joaquín Guzmán, este último estaba en la parte trasera izquierda, la zona por donde entró la bala.

A pesar de la gravedad del incidente y del evidente peligro, las autoridades confirmaron que ninguno de los ocupantes del vehículo resultó herido. La Fiscalía Penal de San Lorenzo intervino en el caso, que inicialmente fue caratulado como “Daños”, y se encuentra investigando para dar con los responsables del disparo.

La denuncia del atentado contra Urtubey. Foto: X/@enfoque_salta

Según informó el medio local El Tribuno, la denuncia penal fue presentada horas más tarde en la Comisaría N° 101 de San Lorenzo por Carlos María García Bes. El vehículo en el que se trasladaban es una camioneta Toyota Hilux gris, propiedad de la empresa “Frigorífico del NOA S.A.”, cuyo titular es el propio Urtubey.

De acuerdo con el acta policial, el conductor declaró que, de manera repentina, se escuchó un impacto que terminó con la rotura total de la ventanilla trasera izquierda. Afirmó de forma categórica que se trató de un disparo de arma de fuego, descartando que pudiera haberse tratado de un simple golpe o piedra.