Tensión en el acto de Javier Milei en Tres de Febrero: detuvieron a una mujer armada con un cuchillo

Según trascendió, la mujer no poseía ninguna insignia en particular que la relaciones con algún partido -ya sea del oficialismo o la oposición-, por lo que la preocupación recae en que podría haberse acercado al presidente.

Una detenida cerca del acto de Javier Milei. Foto: Captura

Javier Milei encabezó un acto este viernes en Tres de Febrero. En medio de una marea de gente, se vivió un momento de tensión, cuando la Policía detuvo en las cercanías a una mujer armada con un cuchillo.

El conflicto ocurrió cerca de 19 en la intersección de las calles Los Ceibos y San Martín, a metros de donde que encontraba el presidente. Allí, efectivos de seguridad fueron alertados sobre una señora que amenazaba a periodistas y particulares, por lo que procedieron a reducirla.

Una detenida cerca del acto de Javier Milei.

“¡Largá el cuchillo!”, se escucha le que gritan a la detenida en un video viralizado en redes. “¿Qué grabás, imbécil?”, disparó la agresora, quien fue arrestado en un supermercado.

Milei afirmó que en las elecciones se votará “la civilización o volver a la barbarie de los Kirchner”

El presidente lanzó un un breve mensaje con megáfono en mano desde la parte trasera de una camioneta, en la cual estuvo acompañado por los candidatos Diego Santilli, Karen Reichardt y Patricia Bullrich, además de la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei.

“Estamos a mitad de camino, no aflojen”, le pidió Milei a la militancia y destacó: “Vamos a ser potencia”.

Javier Milei en Tres de Febrero. Foto: REUTERS

“Este lugar (Tres de Febrero) donde Urquiza venció al tirano Juan Manuel de Rosas”, expresó el mandatario y añadió: “Urquiza plasmó las ideas de Alberdi y nos convertimos en una de las principales potencias mundiales gracias a las ideas de la libertad”.

“Estamos frente a un momento bisagra: la posibilidad de abrazar la civilización y la libertad, o volver a la barbarie comunista de los Kirchner, este momento es duro, pero hay menos inflación, menos pobres, menos narcotráfico y menos inseguridad. Por lo tanto, estamos a mitad de camino y si la libertad no avanza, Argentina retrocede”, cerró el presidente.