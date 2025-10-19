En medio de la polémica por escrutinio, la Dirección Nacional Electoral pidió “paciencia” y reveló a qué hora estarían los resultados

La DINE realizó un simulacro de cara a las elecciones legislativas del 26 de octubre. Además, aclaró la controversia alrededor del uso de lapiceras.

Simulacro electoral. Foto: Dirección Nacional Electoral

A una semana de las elecciones legislativas, la titular de la Dirección Nacional Electoral (DINE), María Luz Landivar, dio detalles del proceso y despejó las dudas que surgieron en los votantes ante la aplicación del nuevo sistema de la Boleta Única de Papel (BUP).

En el marco del simulacro realizado en la sede del barrio de Barracas del Correo Argentino, Landivar manifestó que unas 13 mil personas trabajaron durante todo el proceso de prueba, en el cual se utilizaron 108 mil telegramas.

Simulacro electoral. Foto: Dirección Nacional Electoral

Cuándo saldrán a la luz los resultados oficiales de las elecciones

En diálogo con Noticias Argentinas, la titular de la DINE señaló que en unas tres horas se transmitieron 87.000 telegramas, es decir que “el 80% de los mismos había sido escrutado”.

En esa línea, expresó que, por el momento, planean mostrar los primeros resultados parciales oficiales a partir de las 21, como se hace habitualmente, sin embargo, les falta “ajustar algunas cuestiones”.

Piden “paciencia” para la Boleta Única

“El domingo es una primera elección con un sistema nuevo, que es con la BUP. Es muy probable que las autoridades de mesa tengan alguna dificultad escrutando, así que hay que tener paciencia. Van a hacer un trabajo increíble, pero tengamos paciencia, porque es algo que nunca hicieron”, indicó Landivar.

“Es un sistema que está recontra sólido y que los argentinos, los fiscales y los partidos políticos ya conocen y están familiarizados, no va a haber muchas diferencias con eso”, agregó.

En cuanto a las nuevas cabinas de votación, o biombos, que se utilizarán junto a la BUP, desde la Dirección Nacional Electoral, aseguraron “cumplir con lo acordado con la Cámara Nacional Electoral”, donde indicaron que debe haber “dos cabinas por cada mesa de votación”, es decir, que van a poder votar dos personas al mismo tiempo, situación que debería agilizar el proceso. Sin embargo, su aplicación queda en definición de la Justicia Federal de cada provincia.

Boleta Única de Papel. Foto: Dirección Nacional Electoral

Polémica por el escrutinio

El simulacro de la DINE confirmó que los votos de Fuerza Patria sólo se contarán bajo ese nombre en las provincias donde compiten con ese sello, ya que el peronismo no unificó un solo sello partidario en los 23 distritos y la Ciudad de Buenos Aires, a diferencia de La Libertad Avanza (LLA), que compite con esa denominación en todo el país.

Ante esta situación los apoderados de la mayor fuerza opositora presentarán este lunes ante la Cámara Electoral y 12 juzgados federales de las provincias un pedido para cambiar la forma de presentar el escrutinio provisorio de las legislativas del domingo.

¿Tengo que llevar lapicera para votar?

Con respecto a las biromes, la titular de la DINE explicó que ellos “recomiendan fuertemente confiar en el material electoral”, debido a que está preparado “para este fin” y que está “comprado por el Ejecutivo”. Asimismo, afirmó que la Justicia “sabe de este material y es la que se encarga de prepararlo”.

De todas maneras, explicó que si el votante quiere llevar su propio bolígrafo puede hacerlo, pero las que proveerán los presidentes de mesa son lapiceras negras, “comunes y corrientes” con la inscripción de “Elecciones Argentinas”.

“No tienen nada de raro. No se traspasan cuando escriben en la boleta. Hay reels por ahí dando vueltas que dicen que se borran con el calor, otras que dicen que con la parte de atrás de la birome lo borrás. No sucede. Pueden llevar si quieren la suya, pero confiemos en el material electoral que está comprado para tal fin”, concluyó.