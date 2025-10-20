En la última semana antes de las elecciones, Javier Milei visitará Córdoba y prepara un acto de cierre de campaña en Rosario

El martes 21 de octubre, el presidente de la Nación desembarcará en Córdoba, donde se mostrará con el candidato a diputado Gonzalo Roca. El jueves 23, el libertario protagonizará una ceremonia en Parque España, a orillas del Río Paraná.

Acto de cierre de campaña de Javier Milei en Tucumán.

El presidente Javier Milei protagonizará una intensa agenda esta semana, la última previa a las elecciones legislativas del próximo domingo 26 de octubre, con viajes al interior y actos que aspiran a reforzar la performance libertaria.

El martes 21 de octubre, Milei desembarcará en Córdoba, donde se mostrará con el candidato a diputado Gonzalo Roca, un joven libertario que responde al espacio que coordina a nivel nacional Sharif Menem, sobrino de Martín Menem.

Acto de cierre de campaña de Javier Milei en Tucumán. Foto: X @LLibertadAvanza

La presentación del exgobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, por Provincias Unidas y de la diputada nacional Natalia de la Sota por Defendamos Córdoba complican la performance deseada, por lo que consideran quela presencia del mandatario podría imprimir un plus en la previa a la elección.

Durante la última semana de la campaña, se espera que el mandatario participe en el segundo cierre que tendrá lugar en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Si bien aún la actividad se encuentra sujeta a cambios, importantes fuentes del espacio revelaron a esta agencia que la intención es organizar un acto el próximo miércoles 22 de octubre en la provincia de Buenos Aires.

El evento que tendrá a Milei como atracción principal y a cargo del cierre, podría celebrarse en el distrito de Ezeiza, correspondiente a la Tercera Sección Electoral, con fuerte predominio peronista que se impuso en los comicios bonaerenses por sobre La Libertad Avanza (LLA) con el 53,9% de los votos contra el 28,5%.

Javier Milei, de Córdoba a Rosario

El jueves 23 de octubre, LLA dará por concluido el período proselitista en la ciudad de Rosario, donde buscan apuntalar en Santa Fe, una provincia clave en la que vaticinan un “empate técnico” con la lista que integran Caren Tepp y Agustín Rossi.

Anuncio del cierre de campaña de Javier Milei en Rosario y Córdoba. Foto: X @LLibertadAvanza

De esta forma, en la previa al inicio de la veda electoral, el libertario protagonizará un acto en Parque España, a orillas del Río Paraná, a las 19:00 (hora argentina), cuando pronunciará su discurso final rumbo a los comicios por la composición del Congreso Nacional.