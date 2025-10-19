Con megáfono en mano, Milei cerró el último fin de semana de campaña en Tucumán: “Estamos atravesando un momento duro”

Javier Milei visitó Tucumán en lo que fue el último fin de semana de campaña previo a las elecciones del 26 de octubre.

Lo hizo previo a las elecciones legislativas del 26 de octubre. Foto: La Gaceta de Tucumán

El sábado 18 de octubre, Javier Milei estuvo en el norte del país: primero visitó Santiago del Estero y luego Tucumán, donde bajó de su camioneta, tomó un megáfono y le habló a la militancia presente en la antesala de las elecciones legislativas del 26 de octubre.

La palabra de Milei en Tucumán

"Abrazamos las ideas de la libertad o volvemos a la barbarie kirchnerista. Es libertad o la esclavitud que proponen los kirchneristas", lanzó el presidente, quien estuvo en Tucumán en respaldo a los candidatos de La Libertad Avanza de dicha provincia.

El presidente había visitado la provincia horas antes de pisar suelo tucumano. Foto: @LLibertadAvanza

“Estamos atravesando un momento duro, pero nunca dije que iba a ser fácil. Por eso les pido que no aflojen”, reconoció Milei sobre la actualidad del país.

“Estamos a mitad de camino, les pido que no aflojen: hagamos que el esfuerzo valga la pena”, pidió el jefe de Estado. “Este modelo bajo la inflación y la pobreza. Sigamos abrazando este modelo y hagamos a Argentina grande de nuevo”, sostuvo.

Y antes de volver a subirse a su camioneta para retirarse del recinto, concluyó: “No nos quedemos a mitad de camino, porque la libertad avanza o la Argentina retrocede”.