Elecciones Legislativas 2025: Fuerza Patria cierra la campaña en Buenos Aires con la presencia de Kicillof en tres actos

El gobernador bonaerense acudirá a distintas actividades en San Martín, Berazategui y Almirante Brown

El Gobernador de la Provincia de Buenos Aires mostró su apoyo a sus candidatos Foto: @kicillofok

Se acercan las elecciones legislativas 2025, lo que lleva a los partidos a definir sus actos de cierre de campaña. Con respecto a Fuerza Patria, no habrá una actividad central en Buenos Aires, aunque se llevarán a cabo distintas apariciones de Axel Kicillof, gobernador bonaerense, por puntos del Conurbano.

Al igual que La Libertad Avanza, el jueves 23 de octubre será el día elegido para cerrar la actividad de campaña por la oposición. Axel Kicillof dirá presente en actos pequeños en Almirante Brown, Berazategui y San Martín.

Axel Kicillof junto a Jorge Taiana. Foto: NA

En esas localidades, el gobernador volverá a aprovechar las actividades de gestión para finalizar la campaña electoral sin centralizar el desenlace en un solo acto partidario, como se realiza habitualmente.

En Almirante Brown, Kicillof cerrará la capacitación de fiscales de Fuerza Patria. Más tarde, se presentará en la escuela de policía Juan Vucetich de Berazategui. Mientras que concluirá el día en San Martín, donde se realizará un evento para finiquitar la campaña.

Para integrar ese itinerario de cierre se cursaron invitaciones a todos los candidatos de la alianza, por lo que se aguarda por la presencia de Jorge Taiana, Jimena López, Juan Grabois y Sergio Palazzo.

Fuerza Patria en Buenos Aires Foto: -

Esta definición lo lleva a repetir la fórmula de las elecciones provinciales del 7 de septiembre, cuando remató la campaña con recorridas de gestión en Merlo y Lomas de Zamora, y una mateada con vecinos en La Plata.

Lo mismo podría suceder con el búnker bonaerense, ya que desde la alianza peronista confirmaron que se llevará a cabo en tierras platenses e incluso está en evaluación repetir la locación de las elecciones provinciales: el Hotel Gran Brizo.

Por el lado del peronismo porteño, el primer candidato a senador de Fuerza Patria por ese distrito Mariano Recalde y el postulante a diputado Itaí Hagman esperarán los resultados en San José 181, donde está ubicada la sede del PJ de la Ciudad.