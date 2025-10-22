En plenas elecciones legislativas: qué provincia elige gobernador este 26 de octubre

Tomaron la decisión de unificar las elecciones y el 26 de octubre también eligen gobernador. Qué provincia es.

La elección fue puesta el 26 de octubre, misma jornada en la que se desarrollarán las legislativas. Foto: REUTERS

Una provincia argentina elegirá gobernador este domingo 26 de octubre en plenas elecciones legislativas. La decisión fue tomada con el objetivo de unificar los comicios nacionales y provinciales y así evitar múltiples convocatorias durante el 2025.

Qué provincia elige gobernador en las elecciones legislativas del 26 de octubre

El 26 de octubre, se llevarán a cabo las elecciones legislativas que renovarán la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado. La jornada electoral también tendrá un condimento extra: Santiago del Estero elegirá nuevo gobernador.

El presidente viene de realizar una recorrida de campaña en la provincia. Foto: @LLibertadAvanza

La convocatoria fue oficializada a través del Decreto Provincial N°2025-1178 y los santiagueños no solo tendrán nuevo mandatario, sino que también habrá renovación de 40 bancas en la Legislatura provincial y la designación de autoridades municipales en distintas localidades del interior.

De hecho, en distritos como Clodomira y Villa Atamisqui se elegirán cargos municipales adicionales. Al ser una elección de carácter combinado, se aplicarán dos modalidades de votación distintas: la Boleta Única de Papel (BUP) para los cargos nacionales y la boleta partidaria tradicional para los puestos provinciales. De esta manera, cada votante recibirá dos boletas diferentes y deberá depositarlas en urnas separadas al momento de sufragar.

Quién es el gobernador de Santiago del Estero

Gerardo Zamora gobierna Santiago del Estero desde el año 2005. Fue reelecto en 2021 y comenzó su cuarto mandato al frente de la provincia con su fuerza Frente Cívico por Santiago.

Gerardo Zamora, Gobernador de Santiago del Estero Foto: Gobierno de la Provincia de Santiago del Estero

“Muchísimas gracias a los hermanos santiagueños que nos dieron nuevamente su voto de confianza”, sostuvo el gobernador al celebrar la victoria junto a la militancia de su construcción política en la provincia", expresó en su momento.