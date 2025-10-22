De qué signo es Javier Milei: qué dice la astrología sobre la personalidad y el destino del presidente

Javier Milei cumple 55 años este miércoles 22 de octubre. De qué signo es y la carta natal que expone la personalidad y el destino del presidente de Argentina.

El presidente cumple 55 años este miércoles 21 de octubre. Foto: REUTERS

Javier Milei está de festejo porque cumple 55 años este miércoles 22 de octubre y tendrá una celebración íntima en la residencia de Olivos. Qué dice la astrología sobre el presidente argentino: de qué signo es y la carta natal que expone mucho de su personalidad y destino.

Sin dudas que Javier Milei marcó un antes y un después en la política como una propuesta que rompió los esquemas. El líder de La Libertad Avanza se metió de lleno en este ambiente en 2020: obtuvo su banca como diputado en 2021 y en 2023, ganó las elecciones presidenciales en el balotaje con Sergio Massa.

Javier Milei presentó su nuevo libro. Foto: REUTERS

El temperamento del actual presidente y su historia como un “outsider” de la política fue uno de los detalles que tuvo en consideración el astrólogo Juan Cruz Sirius, quien hizo su carta natal luego de haber tenido acceso a la hora exacta en la que nació.

De qué signo es Javier Milei

Javier Milei es de Libra con ascendente en Géminis y su animal en el horóscopo chino es el perro. “Tiene una fuerte primacía de los signos de aire, ya que tiene sol, al Ascendente y al regente del ascendente en ese elemento”, subrayó Sirius.

Además, sostuvo que a Milei lo domina “el mundo de las ideas, un interés por la comunicación, lo cautiva el mundo intelectual y es lo que maneja con más facilidad”. Sin embargo, aclaró que “puede costarle poner los pies sobre la tierra” al carecer de este elemento.

La hermana de Javier Milei trabaja como secretaria general del Presidente y tiene un pasado ligado a la astrología. Foto: Captura

Como tiene ascendente en Géminis, el astrólogo consideró que “tiene facilidad de la palabra, aunque es ”una persona inquieta, cambiante y nerviosa”.

Milei tiene la Luna en Leo y significa que “necesita ser reconocido, que se siente seguro si recibe la aprobación o el aplauso. Es exagerado, optimista por demás. gastador y/o excéntrico”.

El destino de Milei: qué dice la astrología

“Argentina a partir del estudio de su carta natal está teniendo el tránsito de Plutón, asociado a finales y a crisis. Es un momento de gran transformación ya que es muy fuerte el período astrológicamente hablando, las variables económicas empeorarían sobre todo a partir de marzo y se extenderá hasta 2025″, vaticinó el astrólogo en un informe hecho en diciembre de 2023, apenas ganó las elecciones.

“La imagen del presidente Milei empezaría a caer a partir de marzo donde el panorama no es el mejor, es preocupante, el clima estará muy crispado. A partir de agosto o septiembre hay momentos cúlmines”, agregó. En última instancia, precisó que “quizás veremos mejoras a partir de 2026″.