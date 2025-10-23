Dónde cierran campaña La Libertad Avanza y Fuerza Patria en la antesala de las elecciones del 26 de octubre

Las principales fuerzas cierran su campaña durante la tarde del jueves 23 de octubre. Conocé dónde y a qué hora.

Las principales fuerzas cierran su campaña durante la tarde del día de hoy en distintos puntos del país. Conocé dónde y a qué hora. Foto: X @LLibertadAvanza

Fuerza Patria y La Libertad Avanza cierran campaña ante las Elecciones Legislativas del 2025 del domingo 26 de octubre. Kicillof se presentará junto a Taiana en San Martín mientras que Milei, acompañado de Santilli, hará una caravana en Rosario.

Jorge Taiana, junto a Mariel Fernández, intendenta de Moreno, se presentaron en la mañana del jueves 23 en la Plaza Dr. Buján acompañados por Wado de Pedro, Vanesa Siley y Sergio Palazzo.

“Tenemos que demostrar que la única deuda que verdaderamente nos preocupa y que es la prioritaria es la deuda social que tenemos con el pueblo argentino“, enfatizó el candidato que encabeza la boleta de diputados de Fuerza Patria para la provincia de Buenos Aires.

Dónde cierra campaña Fuerza Patria

Axel Kicillof y Sergio Massa acompañarán a Jorge Taiana al cierre de campaña de Fuerza Patria en la UNSAM ante las elecciones legislativas de este domingo. Están invitados todos los miembros del partido.

Axel Kicillof y Sergio Massa acompañarán a Jorge Taiana al cierre de campaña de Fuerza Patria en la UNSAM Foto: @kicillofok

“Defender la soberanía es también defender el derecho de nuestro pueblo a vivir con dignidad, sin ser rehenes de otro país ni de los mercados”, enfatizó Taiana en el acto de esta mañana en Moreno. El discurso de esta fuerza se refiere principalmente a “frenar las políticas de Javier Milei”.

Dónde cierra campaña La Libertad Avanza

Javier Milei junto a todo su gabinete acompañará a Santilli cerrar la campaña electoral en la Plaza España de Rosario, Santa Fe. Este acto contará con una caravana previa y dice el presidente que “espera mucha gente”.

Una vez más, el énfasis de la campaña de La Libertad Avanza está puesto en “no volver al pasado” y “lograr que el esfuerzo realizado hasta el momento valga la pena”. En este sentido, remarcarán la polarización con el kirchnerismo: “La libertad avanza o Argentina retrocede”.