Protesta de pilotos en Aeroparque: habrá demoras y cancelaciones de vuelos este viernes 24 de octubre

La asamblea se llevará a cabo durante al menos cuatro horas, durante las cuales decenas de vuelos se verán afectados. Los pilotos piden una respuesta a los reclamos por parte de APLA.

Alerta de demoras y cancelaciones en Aerolíneas Argentinas. Foto NA.

Los pilotos de Aerolíneas Argentinas, nucleados en la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), volverán a realizar este viernes “asambleas informativas” en el Aeroparque Jorge Newbery, lo que podría derivar en demoras y hasta cancelaciones de vuelos de la empresa estatal.

“Ratificamos que mañana, viernes 24 de octubre, se llevará a cabo la asamblea en el Aeroparque Jorge Newbery entre las 6 y 10 am”, indicó el gremio a través de su cuenta en la red social X.

Pablo Biró, titular de APLA. Foto: NA

Agregaron que, “hasta el momento, Aerolíneas Argentinas continúa sin ofrecer respuestas a los reclamos que hemos presentado desde APLA en relación con salarios, ascensos, dotación y el cumplimiento de nuestro CCT”.

“Además, respecto a las fallas detectadas en los motores de la flota B737, que motivaron dejar en tierra 8 aeronaves de este tipo, debido a la evidente falta de previsión empresarial, no solo fue insuficiente derivar vuelos a las otras dos flotas de la propia empresa (A330/EMB 190), sino que también tuvieron que recurrir a la competencia. Por lo que la medida de acción directa repercutirá de manera significativa en la programación de vuelos, y la misma se verá afectada durante varios días”, puntualizaron.

Aerolíneas Argentinas. Foto: NA

Finalizaron expresando que, “en este contexto, los y las pilotos permaneceremos unidos/as para enfrentar los embates empresariales y gubernamentales que, una vez más, vendrán sobre quienes buscamos la actualización salarial que corresponde y el respeto por el trabajo que desempeñamos”.

Qué hacer si tenés un vuelo programado para este viernes 24 de octubre

En este marco, Aerolíneas Argentinas difundió información para quienes tienen vuelos programados el viernes 24 de octubre. La compañía advierte que, debido a medidas de fuerza gremiales de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), los horarios podrían modificarse.

Para consultar el estado del vuelo, los pasajeros pueden usar la app de Aerolíneas Argentinas, el sitio web www.aerolíneas.com.ar, WhatsApp o revisar las alertas recibidas por correo electrónico. Asimismo, los cambios de pasaje se pueden gestionar a través de WhatsApp.