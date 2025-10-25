Fuerza Patria se prepara para renovar 13 bancas en el Senado y busca fortalecer su rol opositor tras las elecciones

La disputa de Fuerza Patria en el Senado. Los detalles de una elección clave para la oposición.

Cierre de campaña de Fuerza Patria.

A pocas horas de las elecciones legislativas, Fuerza Patria se prepara para una contienda decisiva en el Senado: el espacio peronista pondrá en juego 13 bancas y busca mantener su peso político como principal fuerza opositora al gobierno de Javier Milei.

Las provincias más determinantes para el bloque serán Buenos Aires, Salta, Entre Ríos y Chaco, donde conviven figuras históricas del peronismo con nuevos liderazgos surgidos de sectores locales. En estas jurisdicciones, el partido aspira a sostener el número actual de representantes y evitar que La Libertad Avanza amplíe su poder legislativo.

Desde el espacio, remarcan que el objetivo es preservar la representación territorial y garantizar una oposición “con equilibrio institucional” frente al oficialismo. En ese marco, los equipos técnicos de Fuerza Patria trabajan en propuestas de coordinación con los gobernadores y legisladores provinciales para reordenar la agenda parlamentaria una vez pasada la elección.

El espacio derrotó a La Libertad Avanza por más de 10 puntos en las elecciones del 7 de septiembre. Foto: -

Aunque en algunos distritos se registran tensiones internas o cruces por candidaturas, el eje de la campaña estuvo puesto en reforzar la identidad federal del espacio y su vínculo con el electorado tradicional del peronismo. Según explican cerca del bloque, las 13 bancas representan “una oportunidad para consolidar el proyecto de país que defiende la producción, el trabajo y la justicia social”.

De cara al próximo período legislativo, el desafío será mantener cohesión interna y definir un liderazgo claro dentro del Senado que permita a Fuerza Patria posicionarse como una alternativa sólida frente al oficialismo.