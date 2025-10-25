Fuerza Patria se prepara para renovar 13 bancas en el Senado y busca fortalecer su rol opositor tras las elecciones
A pocas horas de las elecciones legislativas, Fuerza Patria se prepara para una contienda decisiva en el Senado: el espacio peronista pondrá en juego 13 bancas y busca mantener su peso político como principal fuerza opositora al gobierno de Javier Milei.
Las provincias más determinantes para el bloque serán Buenos Aires, Salta, Entre Ríos y Chaco, donde conviven figuras históricas del peronismo con nuevos liderazgos surgidos de sectores locales. En estas jurisdicciones, el partido aspira a sostener el número actual de representantes y evitar que La Libertad Avanza amplíe su poder legislativo.
Desde el espacio, remarcan que el objetivo es preservar la representación territorial y garantizar una oposición “con equilibrio institucional” frente al oficialismo. En ese marco, los equipos técnicos de Fuerza Patria trabajan en propuestas de coordinación con los gobernadores y legisladores provinciales para reordenar la agenda parlamentaria una vez pasada la elección.
Aunque en algunos distritos se registran tensiones internas o cruces por candidaturas, el eje de la campaña estuvo puesto en reforzar la identidad federal del espacio y su vínculo con el electorado tradicional del peronismo. Según explican cerca del bloque, las 13 bancas representan “una oportunidad para consolidar el proyecto de país que defiende la producción, el trabajo y la justicia social”.
De cara al próximo período legislativo, el desafío será mantener cohesión interna y definir un liderazgo claro dentro del Senado que permita a Fuerza Patria posicionarse como una alternativa sólida frente al oficialismo.