Las reformas que buscará el Gobierno después de las elecciones legislativas 2025: laboral, tributaria y “Tolerancia Cero”

Javier Milei afirmó que la Argentina necesita “un Congreso más reformista, capaz de sostener vetos y de aprobar los cambios que la sociedad demanda”.

Javier Milei, presidente de la Argentina. Foto: REUTERS

El presidente argentino, Javier Milei, ratificó que el Poder Ejecutivo enviará al Congreso Nacional un paquete de reformas penales y económicas, además de “Tolerancia Cero”.

El paquete incluye baja de la edad de imputabilidad, así como también flexibilización laboral y eliminación de 20 impuestos considerados distorsivos.

El envío lo hará el Presidente luego de las elecciones legislativas. El mismo estará contemplado en los dos ejes mencionados, el de “Tolerancia Cero”, de índole penal, y el de la profundización de las reformas económicas, laborales y tributarias.

Javier Milei. Foto: REUTERS

En qué consiste el plan de “Tolerancia Cero” que busca Milei

Este plan de “Tolerancia Cero” propuesto por el Gobierno nacional contempla la baja de la edad de imputabilidad, así como la implementación efectiva del sistema acusatorio federal y la agilización de los procesos penales.

“No hay crecimiento económico posible sin orden, seguridad y justicia”, afirmó Milei a la hora de presentar este plan que enviará al Congreso.

Las reformas laborales y tributarias de Milei

Frente a un importante auditorio del J.P. Morgan, Milei explicó que la nueva arquitectura institucional necesitará de “un Congreso más reformista, capaz de sostener vetos y de aprobar los cambios que la sociedad demanda”.

Javier Milei participó de un encuentro organizado por JP Morgan. Foto: Presidencia

“El país necesita un salto de calidad en la administración de justicia y en la relación entre capital y trabajo”, describió Milei respecto de su mirada.

A su vez, el Gobierno prepara un paquete económico que está orientado a la flexibilización laboral, que incluye la renegociación de convenios colectivos, simplificación de registros y la eliminación de indemnizaciones múltiples derivadas de litigios.

“La industria del juicio terminó; cada contrato será una expresión libre entre las partes”, destacó el Presidente.

En cuanto a la reforma tributaria, se prevé la eliminación de unos 20 impuestos considerados distorsivos, la revisión del Impuesto a las Ganancias para personas humanas y un esquema de blanqueo voluntario con incentivos: “Reducir impuestos no es pérdida de recaudación, es recuperar inversión y empleo”, dijo Milei.

Javier Milei. Foto: NA.

“Las reformas llegarán para quedarse”, pero ante la inminencia de las elecciones legislativas de este domingo 26 de octubre, hay que ver cómo quedará conformado el nuevo mapa político del Congreso Nacional, dado que se renovarán 127 bancas de Diputados y 24 Senadores.

“El país que viene no será el del subsidio y la dádiva, sino el de la productividad, el mérito y la responsabilidad individual”, concluyó el presidente libertario.