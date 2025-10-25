El discurso de Javier Milei en el encuentro del JP Morgan: “Hemos saneado las cuentas públicas”

El presidente de la Nación habló este viernes en el Museo Nacional de Arte Decorativo, tras reunirse con Jamie Dimon, CEO del banco más grande de Estados Unidos.

Javier Milei, presidente Foto: NA

Javier Milei brindó un discurso este viernes durante el encuentro que organizó J.P. Morgan en el Museo Nacional de Arte Decorativo. Tras compartir imágenes del evento, se conoció lo dicho por el presidente de la Nación, a pocas horas de las elecciones legislativas 2025.

Allí, el líder de La Libertad Avanza respaldó la política que lleva adelante su gobierno, con el equilibrio fiscal y saneamiento del Banco Central como ejes en lo económico.

Javier Milei participó de un encuentro organizado por JP Morgan. Foto: Presidencia

Según la visión de Milei, el crédito volverá a ser un motor de movilidad social y que la eliminación del cepo avanza de manera “ordenada y prudente”.

Además, el presidente proyectó que “a mediados del año que viene no habrá más inflación en la Argentina”. A su entender, el proceso de saneamiento monetario encarado desde diciembre de 2023 permitirá que la economía “recupere anclas de confianza” y que el crédito vuelva a ocupar un papel central en la movilidad social.

El mandatario destacó que el “déficit cero” alcanzado desde el primer mes de gestión constituye “la piedra basal” del nuevo régimen macroeconómico, y reiteró que el Banco Central “ya no emite para financiar al Tesoro”. “Hemos saneado las cuentas públicas y los pasivos del BCRA en apenas seis meses, un récord histórico”, afirmó.

Discurso del Presidente Javier Milei en el encuentro organizado por el JP Morgan en el Museo Nacional de Arte Decorativo en Buenos Aires. pic.twitter.com/U6fdgyx29B — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) October 25, 2025

En su exposición ante ejecutivos de fondos y bancos internacionales, Milei sostuvo que “el crédito es la verdadera justicia social, porque permite que cada argentino pueda proyectar, emprender y crecer sin depender del Estado”. Atribuyó la crisis inflacionaria y la falta de financiamiento a “décadas de intervencionismo y gasto político”.

El presidente insistió en que su programa económico “no se trata de un ajuste sino de un cambio de régimen”, basado en equilibrio fiscal permanente, apertura comercial y competencia de monedas. En ese marco, adelantó que “la eliminación del cepo cambiario está en curso, de manera ordenada, con pasos prudentes para no poner en riesgo la estabilidad lograda”.

Javier Milei participó de un encuentro organizado por JP Morgan. Foto: Presidencia

Milei subrayó además que su administración “ya redujo impuestos por 2,5 puntos del PBI” y que la inflación mensual se encuentra “en franca desaceleración”. “Estamos transitando la última etapa de un proceso que culminará en un nuevo patrón de estabilidad”, aseguró.

El mensaje, dirigido a la comunidad financiera, buscó reafirmar que el Gobierno apuesta a consolidar un ciclo de crecimiento sostenido con reglas de mercado. “El desafío no es solo eliminar la inflación, sino reconstruir la confianza en la moneda y en las instituciones que la respaldan”, concluyó.